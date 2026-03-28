Criança como conteúdo: o que muda com o ECA Digital

A mudança é reduzir a zona de conforto que se formou quando o assunto é exposição de menores no ambiente digital

A internet abriu espaço para criatividade e deu voz a muita gente. Mas também criou um fenômeno desconfortável: a infância virou ativo de engajamento.

Hoje é comum ver crianças dançando, opinando, recomendando produtos, acumulando seguidores e, em alguns casos, gerando receita. Muita gente trata isso como “conteúdo leve”. Só que por trás existe uma economia bem real. O marketing de influência já foi estimado em cerca de US$ 21,1 bilhões em 2023, segundo o Influencer Marketing Hub, o que ajuda a explicar por que a atenção virou moeda, e por que a exposição de menores entrou na lógica de escala.

É nesse ambiente que entra o chamado ECA Digital, em vigor desde o último dia 17 de março. A principal mudança não é “proibir criança na internet”. Isso seria simplista e, na prática, inviável. A mudança é reduzir a zona de conforto que se formou quando o assunto é exposição de menores no ambiente digital.

Um ponto sensível é a idade. O ECA Digital pressiona mecanismos mais efetivos de verificação etária e reduz a lógica da autodeclaração em serviços com restrição de idade. Isso muda o jeito como a plataforma funciona na prática: cadastro, acesso, experiência de uso e, claro, o próprio crescimento do serviço. Plataformas que cresceram sem perguntar muito vão ter de escolher entre adaptar o modelo ou assumir risco.

Só que a lei vai além de cadastro. Ela desloca a responsabilidade do modo reativo, baseado em denúncia e remoção, para uma lógica preventiva: reduzir risco antes do dano. É aqui que entram controles parentais mais funcionais, limitações de certas funcionalidades, cuidado com design pensado para manter a criança presa na tela e barreiras ao uso comercial de dados de crianças.

Isso já está acontecendo na prática. Autoridades e órgãos reguladores já têm sinalizado, na prática, um aumento de fiscalização e de cobrança sobre o tratamento de dados de crianças e adolescentes e sobre mecanismos de proteção no desenho de plataformas digitais.

Até aqui, a discussão parece técnica. Mas o ponto mais difícil é outro: o problema não é só conteúdo inadequado. É o modelo econômico que aprendeu a lucrar com atenção precoce.

É aqui que entra a zona cinzenta que vai dar mais trabalho: os influenciadores mirins.

Quando a participação em rede deixa de ser espontânea e vira rotina de produção, com métricas, contratos, publis e expectativa de performance, a pergunta jurídica muda: onde termina expressão e começa exploração econômica da imagem de um menor?

Há ainda um elemento que costuma ficar fora da discussão: o papel dos pais. Em muitos casos, a exposição não é “um acidente” do ambiente digital, mas uma decisão ativa do núcleo familiar, com rotina de gravação, pressão por engajamento, publis e expectativa de receita. Isso não transforma automaticamente os pais em vilões, mas impõe um dever de cuidado maior. Criança não tem maturidade para consentir com a própria exploração econômica, nem para medir o impacto de uma exposição permanente que fica registrada para sempre. Quando a monetização vira objetivo, a fronteira entre convivência familiar e trabalho infantil digital pode se tornar tênue, e é exatamente aí que a responsabilidade dos adultos passa a ser parte central do problema.

O debate institucional já começou a encostar nisso. O tema de influenciadores mirins vem sendo tratado como trabalho infantil artístico em determinados contextos e, cada vez mais, tende a migrar para discussões concretas, inclusive envolvendo plataformas e marcas.

Na prática, o ECA Digital não precisa responder cada detalhe para produzir efeito. Ele muda o ambiente. Ao exigir postura mais ativa de proteção e ao pressionar limites no uso de dados e engajamento, a lei fecha a porta do improviso e empurra empresas para regras e controles mais claros.

O que muda para empresas, de verdade

Aqui não dá para improvisar. Marcas e plataformas vão precisar revisar premissas, e rápido.

Plataformas terão de rever verificação etária, recomendação, padrões de engajamento, fluxos de denúncia e proteção embutida no próprio funcionamento da plataforma. Marcas precisarão repensar campanhas com crianças, contratos, comprovação de consentimento e critérios para não incentivar exposição indevida. E o jurídico vai ter de sentar com marketing, produto e dados para responder perguntas simples e incômodas: quem é esse público, como ele é identificado, que dados entram na segmentação e qual é o risco real de estar lucrando com exposição infantil?

Se a empresa não consegue mapear isso com clareza, não tem compliance. Tem esperança.

O risco aqui não é só regulatório. É reputacional, operacional e, cada vez mais, judicial. Temas envolvendo infância mobilizam rápido, e a reação social costuma vir antes da autuação.

Por isso, o ECA Digital não é ponto de chegada. É o começo de uma reorganização do mercado: mais dever de cuidado, mais exigência de prevenção, menos tolerância à monetização disfarçada de “conteúdo”. Empresas que ainda não olharam para a própria exposição a esse risco não estão sendo prudentes. Estão apostando que o problema vai bater na porta do concorrente antes da sua.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.