400 milhões de pessoas envolvidas! A Itália é a que mais precisa da vaga na Copa 2026

Nesta terça-feira (31), serão definidos os seis últimos países classificados para a Copa do Mundo 2026. São seis confrontos decisivos que vão fechar a lista de 48 seleções que disputarão o Mundial no Canadá, Estados Unidos e México.

A população somada de todos os 12 países envolvidos nessa rodada chega a cerca de 400 milhões de habitantes. Em cada um deles, a expectativa é enorme — embora alguns entrem como grandes azarões na disputa.

Itália, Turquia, Dinamarca e Polônia são as seleções que carregam a maior pressão e expectativa da torcida e da mídia para garantir o passaporte para a Copa.

Mas, sem dúvida, a Itália é o caso mais dramático. Tetracampeã do mundo, a Azzurra vive um jejum incômodo e não pode se dar ao luxo de falhar novamente. Uma eliminação seria um trauma gigantesco para uma nação com tanta história no futebol.

Como detalhe curioso: entre todos os países envolvidos, a Itália aparece como a melhor colocada no Ranking FIFA, na 13ª posição. Já a Bolívia ocupa a pior colocação do grupo, na 76ª posição.

A rodada promete muita emoção e surpresas possíveis. Os duelos são:

Congo (RD Congo) x Jamaica

Iraque x Bolívia

Bósnia x Itália

República Tcheca x Dinamarca

Kosovo x Turquia

Suécia x Polônia

Será uma noite inesquecível para o futebol mundial.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.