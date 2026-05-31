Neymar e a camisa 10: não é só um número, é uma herança

Vitor Silva/CBF Neymar e Raphinha. Brasil x Bolívia no Estadio Mangueirão, Belém do Pará - PA, Brasil. Eliminatórias 2026



A numeração da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo foi divulgada e, como era esperado, Neymar Jr. é o camisa 10.

Antes mesmo da convocação, nenhum outro jogador pleiteou a camisa. Os companheiros sempre o citaram como o dono legítimo dela — um respeito que diz muito sobre o que ele representa dentro do grupo.

Claro que nem todo jogador que veste a 10 vira craque. Mas Neymar continua sendo o sinônimo de magia no futebol brasileiro atual.

No imaginário coletivo, ele representa o imprevisível, o talento que encanta a torcida e decide jogos com pura habilidade.

Os maiores “mágicos” da história do esporte vestiram essa camisa: Pelé, Maradona, Zico, Ronaldinho, Messi, Riquelme, Platini, Zidane, Cruyff e Rivelino.

A camisa 10 transcendeu o futebol e se tornou um símbolo cultural. Quem a veste assume uma pressão enorme: a obrigação de fazer algo diferente, de encantar, de criar.

No Brasil, especialmente, a 10 carrega uma herança sagrada de jogo de cintura, improviso, drible desconcertante e pura alegria.

Neymar é a essência moderna dessa tradição — o herdeiro natural de Ronaldinho Gaúcho.

Ainda assim, ele não chegou ao patamar mitológico de Pelé ou Maradona. Lesões recorrentes, falta de consistência em alguns períodos e escolhas questionáveis ao longo da carreira impediram que ele consolidasse uma trajetória ainda mais lendária.

Hoje, Neymar não está em sua melhor forma física e foi convocado carregando uma lesão. Porém, o Mundial tem o poder de reescrever histórias.

Se ele tiver momentos de genialidade, daqueles que só ele é capaz de produzir, poderá se despedir da Seleção Brasileira de forma consagradora.

A ver… e torcer.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.