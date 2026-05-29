Neymar, o mito e a realidade: ainda podemos depender dele na Seleção?

É constrangedor para uma potência como o Brasil depender tanto de um jogador que, fisicamente, já não oferece a mesma confiabilidade de antes

ALLAN CALISTO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Neymar em partida contra o Cruzeiro, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro



Neymar ainda é, sem dúvida, o maior nome da Seleção Brasileira. Pela história, pelo carisma e por um talento que poucos no mundo conseguiram igualar. No entanto, faz tempo que ele não sustenta um alto nível consistente — especialmente nos jogos de maior impacto e pressão.

É constrangedor para uma potência como o Brasil depender tanto de um jogador que, fisicamente, já não oferece a mesma confiabilidade de antes.

O futebol evoluiu. Hoje se joga de forma mais coletiva, com times fisicamente blindados, intensidade alta durante os 90 minutos e protagonismo distribuído. Neymar ainda pode decidir jogos em momentos pontuais, com sua visão, drible e faro de gol, mas não é mais o “dono do jogo” como era entre 2014 e 2018.

Uma boa parte da torcida segue torcendo pelo milagre da recuperação física e técnica. E é compreensível: quando Neymar está inspirado, ele entrega uma magia que poucos jogadores no planeta possuem.

Foi exatamente por isso, imagino, que Carlo Ancelotti apostou nele. Se ele se recuperar plenamente e brilhar na Copa, a decisão será vista como genial. Se não, reforçará a narrativa de “estrela decadente que atrapalha o planejamento coletivo”.

Curiosamente, nas últimas semanas Neymar tem cumprido outro papel: o de escudo. Toda a pressão e holofote estão sobre ele.

Quase ninguém fala do desempenho dos outros atletas, das falhas táticas ou das lacunas do elenco. A camisa 10 continuará sendo dele, caso jogue, e nenhum outro jogador sequer pleiteou publicamente a honra de vesti-la.

Isso é positivo — sinal de respeito ao ídolo e de liderança natural — ou é um gesto que, no fundo, diminui a responsabilidade de todo o elenco e até do próprio treinador?

O capítulo final dessa história está aberto: ou o mito Neymar ajuda o Brasil a conquistar o hexa, virando mais uma vez herói nacional, ou se tornará mais um capítulo doloroso de frustração e oportunidades perdidas.

Até a próxima.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.