A surpresa saudita que acordou o futebol inglês

EFE/EPA/MIGUEL RODRIGUEZ Al Hilal fez história ao eliminar o Manchester City na prorrogação no Mundial de Clubes



Dias após a surpreendente eliminação do Manchester City no Mundial de Clubes, o assunto ainda domina as conversas na Inglaterra.

Das redes sociais aos corredores da sede da Premier League, a derrota do time de Pep Guardiola permanece em alta – e não é para menos. Antes do torneio começar, ninguém dava muita bola para o futebol saudita. O brasileiro? Talvez um pouco mais, mas ainda assim, nada comparado ao brilho da Premier League, que atrai olhares de fãs de futebol no mundo todo. Mas o que vimos foi um balde de água fria nos ingleses. Segundo jornalistas locais, a derrota do City foi “humilhante”. E o mais curioso? Muitos, tanto na Inglaterra quanto aqui no Brasil, ainda não perceberam a transformação que o futebol saudita vem passando.

Graças a investimentos bilionários, a qualidade técnica da liga local deu um salto impressionante.Do “Fim de Carreira” ao Novo Polo do Futebol. Recuemos alguns anos. Jogar na Arábia Saudita era sinônimo de fim de carreira. Apenas atletas que já haviam perdido o brilho na Europa – especialmente na Premier League – aceitavam propostas dos clubes sauditas. Hoje, a história é outra. Jogadores são transferidos para a Liga Saudita não apenas por dinheiro, mas também para cumprir regras financeiras dos clubes europeus. A ideia de que a Arábia só atrai veteranos está ficando no passado.

Além disso, técnicos de peso estão contribuindo para essa revolução. Filippo Inzaghi, por exemplo, é um dos nomes que elevam o nível tático por lá. O resultado? Um futebol mais competitivo, que já mostrou sua força no Mundial de Clubes. Propostas Irrecusáveis e um Novo “Canto da Bola”. Antigamente, receber uma proposta de um clube saudita era motivo para risada – ou, no mínimo, para uma recusa imediata. Agora, as coisas mudaram.

As ofertas são não apenas financeiramente atraentes, mas também respaldadas por uma qualidade técnica que já deu seu cartão de visitas. O Mundial de Clubes foi a prova disso. Aqui no Brasil, vemos casos como o de Gerson, ex-Flamengo, que optou por jogar na Rússia. Talvez tenha sido uma escolha precipitada. Nos países do Golfo, ele poderia ganhar mais dinheiro e, quem sabe, ter maior visibilidade em um cenário que está se consolidando como um novo polo do futebol mundial.

Mais que Dinheiro: Um Novo Horizonte? Vale refletir: quem escolhe jogar na Arábia Saudita hoje pode estar enxergando além do dinheiro. É possível que esses jogadores e técnicos percebam o surgimento de um “novo canto da bola” – um futebol competitivo, bem estruturado e, claro, muito rico.

A derrota do Manchester City não foi um acaso; foi um recado. O futebol saudita chegou para ficar.E você, o que acha dessa ascensão? Será que estamos vendo o nascimento de uma nova potência no futebol mundial? Ou essa ascensão tem prazo de validade? Deixe sua opinião nos comentários e até a próxima!

