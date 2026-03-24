Abel quebra marca histórica: o mais expulso da década!
O português se tornou o treinador mais expulso da história do Campeonato Brasileiro, chegando à marca impressionante de 14 cartões vermelhos
Nos últimos cinco anos, Abel Ferreira construiu um currículo invejável no Palmeiras: conquistador serial de títulos, técnico que mudou a história recente do clube e figura incontestável quando o assunto é troféu.
Mas nas últimas horas ele quebrou mais um recorde — só que esse não aparece no currículo oficial. O português se tornou o treinador mais expulso da história do Campeonato Brasileiro, chegando à marca impressionante de 14 cartões vermelhos.
Sim, 14. Mais vermelhos do que muitos técnicos acumulam em toda a carreira.
Lembram do livro que ele lançou? “Cabeça Fria, Coração Quente”. A obra defende exatamente essa filosofia: decisões tomadas com serenidade e paixão pulsando no peito.
Na teoria, é lindo.
Na prática… o “coração quente” tem dominado na beira do gramado.
Abel reclama, gesticula, protesta, discute — e o árbitro, mais cedo ou mais tarde, mostra o vermelho. Virou rotina.
O número ganha ainda mais peso quando comparado com os jogadores mais indisciplinados do futebol brasileiro.
Gabigol e Thiago Heleno dividem o topo do ranking de expulsões dos últimos 10 anos (o dobro do tempo que Abel está no Brasil): cada um foi expulso 12 vezes.
Doze em uma década.
Abel: 14 em apenas cinco anos.
E tem outro detalhe importante: treinadores normalmente recebem muito menos vermelhos que jogadores. Afinal, o atleta é expulso dentro de campo, disputando bola. As expulsões de Abel quase sempre vêm de reclamações, gestos ou conduta antidesportiva na área técnica — protestos constantes contra a arbitragem.
Não existe um ranking oficial consolidado de “técnicos mais expulsos em exatos 5 anos” em uma única fonte (a rotatividade de treinadores e o foco por temporada complicam). Mas em todos os levantamentos amplos que cobrem o período de 2020 a 2026, Abel Ferreira aparece disparado na frente.
Ele domina o quesito de forma tão absoluta quanto domina a prateleira de troféus.
É o tipo de marca que gera piada, meme e debate acalorado nas redes. Porque, convenhamos: ver um técnico sendo expulso com tanta frequência acaba virando parte do “show” do Brasileirão.
*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.
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