Abel quebra marca histórica: o mais expulso da década!

O português se tornou o treinador mais expulso da história do Campeonato Brasileiro, chegando à marca impressionante de 14 cartões vermelhos

Cesar Greco/Palmeiras Campeonato Brasileiro: Botafogo x Palmeiras (17/08/2025) O técnico Abel Ferreira, da SE Palmeiras, em jogo contra a equipe do Botafogo FR, durante partida válida pela vigésima rodada, do Campeonato Brasileiro, Série A, no Esteadio Nilton Santos.



Nos últimos cinco anos, Abel Ferreira construiu um currículo invejável no Palmeiras: conquistador serial de títulos, técnico que mudou a história recente do clube e figura incontestável quando o assunto é troféu.

Mas nas últimas horas ele quebrou mais um recorde — só que esse não aparece no currículo oficial. O português se tornou o treinador mais expulso da história do Campeonato Brasileiro, chegando à marca impressionante de 14 cartões vermelhos.

Sim, 14. Mais vermelhos do que muitos técnicos acumulam em toda a carreira.

Lembram do livro que ele lançou? “Cabeça Fria, Coração Quente”. A obra defende exatamente essa filosofia: decisões tomadas com serenidade e paixão pulsando no peito.

Na teoria, é lindo.

Na prática… o “coração quente” tem dominado na beira do gramado.

Abel reclama, gesticula, protesta, discute — e o árbitro, mais cedo ou mais tarde, mostra o vermelho. Virou rotina.

O número ganha ainda mais peso quando comparado com os jogadores mais indisciplinados do futebol brasileiro.

Gabigol e Thiago Heleno dividem o topo do ranking de expulsões dos últimos 10 anos (o dobro do tempo que Abel está no Brasil): cada um foi expulso 12 vezes.

Doze em uma década.

Abel: 14 em apenas cinco anos.

E tem outro detalhe importante: treinadores normalmente recebem muito menos vermelhos que jogadores. Afinal, o atleta é expulso dentro de campo, disputando bola. As expulsões de Abel quase sempre vêm de reclamações, gestos ou conduta antidesportiva na área técnica — protestos constantes contra a arbitragem.

Não existe um ranking oficial consolidado de “técnicos mais expulsos em exatos 5 anos” em uma única fonte (a rotatividade de treinadores e o foco por temporada complicam). Mas em todos os levantamentos amplos que cobrem o período de 2020 a 2026, Abel Ferreira aparece disparado na frente.

Ele domina o quesito de forma tão absoluta quanto domina a prateleira de troféus.

É o tipo de marca que gera piada, meme e debate acalorado nas redes. Porque, convenhamos: ver um técnico sendo expulso com tanta frequência acaba virando parte do “show” do Brasileirão.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.