Forza Azzurri: 30 milhões de ítalo-brasileiros torcendo… mas com cautela!

A Itália vai conseguir se classificar para a Copa do Mundo de 2026 ou vamos ver mais uma decepção da Azzurra?

Reprodução/Instagram/@azzurri Jogadores da seleção italiana celebram gol contra a Alemanha, em jogo da Liga das Nações



O Brasil abriga a maior comunidade de descendentes italianos fora da Itália. Estima-se algo entre 30 e 33 milhões de ítalo-brasileiros (algumas fontes recentes apontam até cerca de 32,8 milhões), sem contar os quase um milhão de cidadãos italianos registrados com dupla cidadania.

Isso explica por que, por aqui, o coração bate forte pela Nazionale. É quase uma questão de família! A chance da Itália se classificar existe e é considerável, mas longe de ser garantida.

Depois de um ciclo eliminatório irregular, a Azzurra terminou em segundo no seu grupo (atrás da Noruega) e agora precisa vencer duas partidas eliminatórias consecutivas, ambas em jogo único – o famoso mata-mata dos playoffs da UEFA.

O caminho está traçado: Primeiro jogo: em casa, contra a Irlanda do Norte (26 de março de 2026). Se passar: enfrenta o vencedor de País de Gales x Bósnia e Herzegovina, fora de casa (31 de março).

Os fatores que preocupam (e muito) a torcida: É a terceira vez seguida nos playoffs – já caiu para a Suécia (2018) e Macedônia do Norte (2022). Outro tropeço seria catastrófico e significaria três Copas do Mundo consecutivas ausentes (2018, 2022 e agora 2026?).

A imprensa italiana fala abertamente em problemas estruturais, falta de um artilheiro de referência, dificuldades contra defesas fechadas…

Ainda paira o fantasma da derrota pesada para a Noruega nas eliminatórias, além de tropeços em amistosos e na Liga das Nações.

Enfim, para a imensa torcida ítalo-brasileira espalhada por São Paulo, Rio, Sul, Minas e tantos outros lugares: o sentimento é de ansiedade misturada com esperança.

Minha recomendação? Espere, mas não demais…

Ou, como dizem os queridos italianos com aquela sabedoria milenar:

Spera, ma non troppo…

Que venham as vitórias e a vaga no Mundial!

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.