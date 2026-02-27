Império CR7: Nike vitalícia, hotéis, clubes, cinema… e pertinho dos mil gols

Craque transformou sua fama em um conglomerado com vários setores em constante expansão, com visão de longo prazo e parcerias inteligentes

Divulgação/Al Nassr Cristiano Ronaldo celebra após anotar o primeiro gol do Al Nassr contra o Al Okhdood



Cristiano Ronaldo transcende o futebol. Mais do que um jogador excepcional, ele construiu um império empresarial impressionante.

Aos 41 anos, lidera novamente a lista de atletas mais bem pagos do mundo, com estimativas recentes apontando para cerca de US$ 275-280 milhões em ganhos anuais (segundo Forbes e outras fontes), impulsionados pelo contrato com o Al-Nassr e parcerias .

Ele tem contrato vitalício com a Nike, um dos mais valiosos da história do esporte. A marca pessoal CR7 gera receitas bilionárias por meio de licenças globais em diversas áreas: linha de roupas, underwear, perfumes, calçados, relógios de luxo, suplementos alimentares e até porcelanas e cerâmicas portuguesas.

No setor de hospitalidade, destaca-se a rede Pestana CR7 Hotels, com unidades em Madeira, Lisboa, Madrid, Nova York e planos de expansão (incluindo rumores para o Reino Unido e outros mercados).

Ronaldo também investe em ginásios CR7 Fitness, clínicas de estética e recuperação, um estúdio de cinema, marcas de água e apps de estilo de vida saudável.

Recentemente, ampliou sua presença no futebol como acionista (25%) do clube espanhol UD Almería via CR7 Sports Investments, além de participações em outros projetos esportivos e até em mídia portuguesa (como ações no grupo Correio da Manhã).

Seus imóveis de luxo — em Lisboa, Madeira, Madrid, Turim, Dubai e outros locais — servem tanto para uso pessoal quanto para investimento estratégico.

Tudo isso transformou sua fama em um conglomerado com vários setores em constante expansão, com visão de longo prazo e parcerias inteligentes. Resultado: Ronaldo é considerado o primeiro futebolista bilionário da história, com patrimônio estimado em torno de US$ 1,2 a 1,4 bilhão (segundo Bloomberg e Celebrity NetWorth em 2025/2026).

No campo, segue escrevendo história: faltam apenas cerca de 35 gols para atingir a marca inédita de 1.000 gols oficiais em jogos competitivos .

Um legado que vai muito além das quatro linhas.

Impressionante.

