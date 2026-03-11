Irã fora do Mundial 2026: decisão oficial em meio à guerra

FIFA monitora a situação, dialoga com autoridades iranianas e americanas, mas o boicote parece confirmado do lado do Irã

ATTA KENARE / AFP Irã desisite de participar da Copa do Mundo de 2026



O ministro do Esporte do Irã, Ahmad Donyamali, anunciou hoje (11/03) que a seleção iraniana não participará da Copa do Mundo de 2026, que começa em 11 de junho nos EUA, Canadá e México.

“Sob nenhuma circunstância” o país vai competir, segundo ele, devido à guerra em curso, aos ataques conjuntos de EUA e Israel, à morte do aiatolá Ali Khamenei (líder supremo) e à impossibilidade de viajar para território americano — considerado responsável pelo assassinato do líder.

A declaração veio à TV estatal e confirma dúvidas que já existiam: o presidente da federação iraniana, Mehdi Taj, vinha falando em “improvável” e sem esperança. A decisão envolve o governo e o ministério do Esporte.

A FIFA monitora a situação, dialoga com autoridades iranianas e americanas, mas o boicote parece confirmado do lado do Irã. Os EUA haviam dito que a equipe seria “bem-vinda”, mas o conflito pesou mais.

Se a ausência se confirmar, especula-se substituição por outra seleção da AFC: Emirados Árabes Unidos (melhor não classificada) ou Iraque (caso avance na repescagem), ou até ajuste para grupo com 3 times.

É um desdobramento sério e dramático, que afeta diretamente o torneio a poucos meses do início.

