‘Ninguém disse não para ele’ – Batistuta fala sobre a solidão de Maradona

A entrevista está repercutindo bastante porque Batistuta fez uma reflexão humana, sincera e dolorosa

CARLO FUMAGALLI/ASSOCIATED PRESS México, Cidade do México. 29/06/1986. O jogador argentino de futebol, Diego Maradona, carrega troféu ao comemorar o título da Copa do Mundo de 1986 ao final da partida contra a Alemanha Ocidental, no estádio Azteca, na Cidade do México.



“Ninguém disse ‘não’ para Maradona quando ele era jovem. Diziam que tudo estava bem… e isso foi um grande erro.”

A frase forte foi dita por Gabriel Batistuta, um dos maiores atacantes da história do futebol argentino, no podcast de Rio Ferdinand.

Emocionado, Batistuta relembrou que Maradona veio de uma família muito pobre e que, para muitos, ele representava a grande chance de mudança. “Ele era uma grande pessoa e morreu sozinho, como um cachorro. Ninguém estava com ele”, desabafou.

O ex-jogador ainda assumiu parte da culpa: “Eu me culpo porque éramos fãs dele e não fizemos o suficiente para protegê-lo. Se você quer ajudar alguém que precisa, tem que insistir… mesmo que a pessoa não se deixe ajudar.”

A entrevista está repercutindo bastante porque Batistuta fez uma reflexão humana, sincera e dolorosa sobre os perigos da fama excessiva e da solidão que ela pode trazer.

No futebol sul-americano, o tema Maradona ainda dói. O gênio que encantou o mundo pagou um preço altíssimo pela glória. Uma história que continua servindo de alerta até hoje.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.