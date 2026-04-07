WALDEMAR DE BRITO, o ‘descobridor’ de Pelé
Como técnico do Bauru Atlético Clube revelou em 1954 o jogador Dico
ReproduçãoWALDEMAR DE BRITO
WALDEMAR DE BRITO, ex-jogador e treinador. Como técnico do Bauru Atlético Clube, revelou em 1954 o jogador Dico — depois mundialmente Pelé, o Atleta do Século. Entrevista feita por mim em 1978, do acervo de @thiagouberreich na JOVEM PAN. Uma preciosidade.
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*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.
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