À espera de Cleitinho, PL avança nas negociações com Medioli para candidatura ao governo

O PL-MG tem trabalhado para acertar uma coligação com o Republicanos tendo o senador Cleitinho Azevedo (Republicanos-MG) como pré-candidato ao Governo de Minas Gerais. Lideranças do PL afirmaram que ainda estão aguardando uma decisão final de Cleitinho, que ficou de dar uma resposta a legenda até o início de agosto.

O problema é que o PL de Minas já marcou a data convenção para o dia 23/07 e até lá o nome de Cleitinho ou de outro pré-candidato será decidido pela sigla. Nesta quarta-feira (08/07), integrantes do PL mineiro conversaram, por telefone, com o presidente do partido Valdemar Costa Neto. Na conversa ficou definido que o plano A é acertar uma coligação com o Republicanos. Caso esse cenário não se confirme, o PL deverá lançar candidato próprio ao governo do estado em MG .

À espera de uma resposta de Cleitinho, o PL intensificou conversas com Vittorio Medioli, ex-prefeito de Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, por dois mandatos consecutivos, de 2017 a 2024. A gestão de Medioli é frequentemente associada à recuperação financeira do município, quitando dívidas públicas e entregando a prefeitura com superávit. Também pesa a favor de Medioli a experiência em cargos públicos. Uma liderança do PL-MG afirmou que Medioli “está muito motivado com a possibilidade” de concorrer ao PalácioTiradentes.

Um dos motivos que vem travando o acordo com Cleitinho é o desejo do senador de ter como vice o ex-prefeito de Patos de Minas e ex-presidente da Associação Mineira de Municípios, Luís Eduardo Falcão (Republicanos-MG), em uma chapa puro-sangue. PL resiste a esta possibilidade.

Outro nome na disputa é de Flavio Roscoe, ex-presidente da Federação das Indústrias de Minas Gerais (Fiemg), que se filiou ao PL em março deste ano. Nos bastidores, o nome de Medioli ganhou mais força após a divulgação dos resultados de pesquisas internas.