A reação de Lula após sair do debate da Band/Jovem Pan

Presidente disse para interlocutores ter se decepcionado com Flávio Bolsonaro durante encontro entre eles

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL), candidatos à Presidência da República, participam de debate promovido pelo Grupo Bandeirantes de Comunicação na noite deste domingo (18), em São Paulo.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou a interlocutores ter ficado “decepcionado” e “triste” após o debate contra Flavio Bolsonaro (PL) realizado pela Band em parceria com a Jovem Pan no domingo (18). A declaração foi dada para interlocutores próximos quando deixava o local do debate.

Lula fez severas críticas a Flávio Bolsonaro e disse nunca ter debatido com um adversário “tão despreparado” quanto o senador. Em certo momento, Lula chegou a fazer comparações de Flávio com outros debates em que participou, como o de Fernando Collor (1989), Fernando Henrique Cardoso (1994 e 1998), José Serra (2002) e Geraldo Alckmin (2006).

O petista ainda criticou as declarações de Flávio durante o debate, além das provocações do senador durante o enfrentamento. Flávio usou a estratégia de ficar posicionado atrás de Lula a cada fala do petista.

De acordo com interlocutores, Lula deixou o debate irritado com Flávio. Ficou incomodado com a postura do adversário ao mesmo tempo em que deverá reforçar o desafio feito pelo parlamentar durante o encontro para que ambos abram as contas bancárias e o sigilo telefônico. Essa, inclusive, deve ser uma estratégia explorada pela campanha nesta reta final de campanha eleitoral.

Internamente, a campanha de Lula avaliou o debate como positivo. Eles acreditam que Lula conseguiu desgastar a imagem de Flávio, principalmente após o senador evitar responder às perguntas feitas pelo candidato à reeleição.

Outro fator que anima os bastidores é o desempenho nas redes sociais. Lula voltou a ocupar os 4 dos 5 primeiros assuntos debatidos no Brasil.

Apesar da positividade, a campanha do petista quer treiná-lo para deixá-lo mais à vontade diante do púlpito. A avaliação interna é que Lula ficou tenso em determinados momentos. Ao mesmo tempo, a campanha também trabalha para acalmar os ânimos nos bastidores.