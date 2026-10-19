A reação de Lula após sair do debate da Band/Jovem Pan
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou a interlocutores ter ficado “decepcionado” e “triste” após o debate contra Flavio Bolsonaro (PL) realizado pela Band em parceria com a Jovem Pan no domingo (18). A declaração foi dada para interlocutores próximos quando deixava o local do debate.
Lula fez severas críticas a Flávio Bolsonaro e disse nunca ter debatido com um adversário “tão despreparado” quanto o senador. Em certo momento, Lula chegou a fazer comparações de Flávio com outros debates em que participou, como o de Fernando Collor (1989), Fernando Henrique Cardoso (1994 e 1998), José Serra (2002) e Geraldo Alckmin (2006).
O petista ainda criticou as declarações de Flávio durante o debate, além das provocações do senador durante o enfrentamento. Flávio usou a estratégia de ficar posicionado atrás de Lula a cada fala do petista.
De acordo com interlocutores, Lula deixou o debate irritado com Flávio. Ficou incomodado com a postura do adversário ao mesmo tempo em que deverá reforçar o desafio feito pelo parlamentar durante o encontro para que ambos abram as contas bancárias e o sigilo telefônico. Essa, inclusive, deve ser uma estratégia explorada pela campanha nesta reta final de campanha eleitoral.
Internamente, a campanha de Lula avaliou o debate como positivo. Eles acreditam que Lula conseguiu desgastar a imagem de Flávio, principalmente após o senador evitar responder às perguntas feitas pelo candidato à reeleição.
Outro fator que anima os bastidores é o desempenho nas redes sociais. Lula voltou a ocupar os 4 dos 5 primeiros assuntos debatidos no Brasil.
Apesar da positividade, a campanha do petista quer treiná-lo para deixá-lo mais à vontade diante do púlpito. A avaliação interna é que Lula ficou tenso em determinados momentos. Ao mesmo tempo, a campanha também trabalha para acalmar os ânimos nos bastidores.
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