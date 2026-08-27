ACM Neto aparece com 39% pelo governo na BA; Jerônimo Rodrigues tem 37%, aponta Quaest
Pesquisa Quaest divulgada nesta quinta-feira (27) mostra o ex-prefeito de Salvador ACM Neto (União) com 39% das intenções de voto, contra 37% de Jerônimo Rodrigues (PT), que tenta a reeleição, na disputa ao governo da Bahia. Com margem de erro de três pontos percentuais, o cenário configura empate técnico.
Os demais candidatos ao cargo de governador que pontuaram no levantamento são Aroldo Felix (UP), Maria Bona (PCO), Ariel Capistrano (DC) e Ronaldo Mansur (PSOL), todos com 1%.
Brancos e nulos somaram 8% das intenções de voto, enquanto os indecisos marcaram 12% das respostas no território baiano.
Na última sondagem, ACM Neto e o atual governador já apareciam empatados, com vantagem numérica para o ex-prefeito: 39% a 38%. Na ocasião, brancos e nulos eram 8% das intenções de votos, enquanto indecisos representavam 13% das respostas.
A Quaest realizou 900 entrevistas presenciais em domicílio, entre os dias 23 e 26 de agosto. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pelo Grupo Globo e registrado no TSE sob o protocolo BA-06206/2026.
Corrida ao Senado na Bahia
Os entrevistados também responderam em quais candidatos ao Senado Federal pretendem votar. Neste ano, os eleitores vão votar em dois nomes para a Câmara Alta do Legislativo federal.
Considerando a soma das respostas, na primeira e na segunda vaga, os nomes que pontuaram na pesquisa foram:
- Rui Costa (PT), com 23%;
- Jaques Wagner (PT), com 17%;
- João Roma (PL), com 7%;
- Angelo Coronel (Republicanos), com 5%;
- Professora Delliana Ricelli (PSOL), com 2%;
- Marcelo Santtana (DC), com 1%;
- Marcelo Carvalho (PSOL), com 1%;
- Marcelo Millet (PCO), com 1%;
- Carlos Sodré (Mobiliza), com 1%.
Brancos e nulos para o Senado na Bahia somaram 20% das respostas, e os indecisos marcaram 22%.
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