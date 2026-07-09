Aécio diz que desistiu do Planalto por causa do ‘bolsonarismo e lulopetismo’

O presidente nacional do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), Aécio Neves, anunciou sua desistência da pré-candidatura à Presidência da República nesta quinta-feira (9), mirando na formação de um projeto para as eleições de 2030, conforme apurado pela Jovem Pan.

De acordo com Aécio, no pleito de 2026, a prioridade será a corrida para o Congresso e ao governo de alguns estados brasileiros, em uma reorganização do PSDB. O presidente do partido esclarece que esse movimento busca restabelecer o protagonismo da sigla na política do Brasil.

Vamos, portanto, priorizar as eleições para o Congresso e para alguns governos dos estados e imediatamente iniciar a construção de um projeto que tenho chamado de Brasil real para 2030.

Aécio confirma que foi conversada a possibilidade do PSDB construir uma candidatura para concorrer às eleições para presidente, primeiro com Ciro Gomes, depois com ele. Porém, seu foco particular em 2026 será o Senado de Minas Gerais, como confirmado pela Jovem Pan, enquanto Ciro seguirá no Ceará, onde é presidente estadual da sigla.

Polarização

Conforme Aécio, o adiamento da candidatura do partido para as eleições de 2030 é motivado principalmente pela alta polarização enfrentada no Brasil, que ele define como “tão rasa e tão grosseira”. Para o psdbista, primeiro é necessário acabar com a divisão, para aí construir um projeto presidencial.

Eu espero que essa seja a última eleição com uma polarização tão rasa e tão grosseira, que tanto mal vem fazendo ao país. O PSDB, único partido que não se submeteu nem ao bolsonarismo, tampouco ao lulopetismo, volta forte no Congresso.

Nas palavras do presidente do partido, uma candidatura à presidência iria contra seu projeto pessoal para o Brasil. Na visão dele, é necessário primeiro resgatar o papel do PSDB no Congresso, diminuir a polarização e então dar início à construção de uma candidatura em 2030.