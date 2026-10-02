Alcolumbre coloca PEC da escala 6×1 no Senado para 2 dias após 1º turno

Em agosto, presidente Lula havia pedido ao senador que avançasse com a proposta ainda antes das eleições

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP) decidiu pautar para 6 de outubro, terça-feira – dois dias após o primeiro turno das eleições – a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que acaba com a escala 6×1, bandeira do presidente e candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

No dia 14 de agosto, Lula se reuniu com o presidente do Senado por cerca de uma hora e meia no Palácio da Alvorada. Na época, segundo apuração da Jovem Pan, Lula voltou a pedir ao senador que avance com a PEC que prevê o fim da escala de trabalho 6×1 antes das eleições, a serem realizadas em outubro.

Alcolumbre também havia se comprometido a se reunir com lideranças partidárias para saber a viabilidade de avançar com a pauta da escala 6×1.

Após o encontro entre os dois, o presidente do Senado divulgou uma nota em que afirma que eles tiveram “um diálogo maduro, franco e republicano, fundamental para compreender as prioridades do Governo e tratar da agenda legislativa de interesse do nosso país”. “Na função de presidente do Congresso Nacional, tenho a responsabilidade de assegurar que as matérias submetidas ao Parlamento tenham o devido encaminhamento, com absoluto respeito às prerrogativas do Poder Legislativo e ao papel de cada senadora e senador”, acrescentou, em comunicado.

“Nesse sentido, determinei o encaminhamento às comissões competentes de três propostas prioritárias: a PEC 221/2019, que prevê o fim da escala 6×1, a PEC 18/2025, a PEC da Segurança Pública, e o PL 2780/2024, que cria a Política Nacional de Minerais Críticos e Estratégicos. São matérias de alta complexidade que seguirão o rito ordinário e regimental no Senado, com a análise e o aprofundamento necessários”, esclareceu.

O primeiro turno das eleições está marcado para o próximo domingo (4). Já a segunda fase eleitoral está agendada para o dia 25, último domingo do mês.