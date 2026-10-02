TRE-SP homologa renúncia de Ricardo Salles à candidatura ao Senado
O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) homologou nesta sexta-feira (2) a renúncia de Ricardo Salles (Novo) à candidatura ao Senado por São Paulo.
A decisão foi assinada às 17h03 pela relatora Danyelle Galvão, no processo de registro de candidatura de Salles. A Procuradoria Regional Eleitoral aparece nos autos como impugnante do registro.
Segundo a decisão, foram preenchidos os requisitos previstos no artigo 69 da Resolução nº 23.609/2019 do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o que permitiu a homologação formal da renúncia apresentada pelo ex-candidato.
O TRE-SP também advertiu Salles de que a desistência da disputa não o libera da obrigação de prestar contas da campanha à Justiça Eleitoral.
O Novo será intimado oficialmente da decisão. Após o trânsito em julgado e as anotações necessárias, o processo deverá ser arquivado.
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