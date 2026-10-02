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Política

TRE-SP homologa renúncia de Ricardo Salles à candidatura ao Senado

Decisão foi assinada nesta sexta-feira (2); ex-candidato ainda terá de prestar contas dos gastos de campanha à Justiça Eleitoral
Beatriz Manfredini

Beatriz Manfredini

Ricardo Salles
Ricardo Salles Mário Agra/Câmara dos Deputados

O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) homologou nesta sexta-feira (2) a renúncia de Ricardo Salles (Novo) à candidatura ao Senado por São Paulo.

A decisão foi assinada às 17h03 pela relatora Danyelle Galvão, no processo de registro de candidatura de Salles. A Procuradoria Regional Eleitoral aparece nos autos como impugnante do registro.

Segundo a decisão, foram preenchidos os requisitos previstos no artigo 69 da Resolução nº 23.609/2019 do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o que permitiu a homologação formal da renúncia apresentada pelo ex-candidato.

O TRE-SP também advertiu Salles de que a desistência da disputa não o libera da obrigação de prestar contas da campanha à Justiça Eleitoral.

O Novo será intimado oficialmente da decisão. Após o trânsito em julgado e as anotações necessárias, o processo deverá ser arquivado.

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