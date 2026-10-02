PF investiga suposto plano contra embaixada e consulado do EUA no Brasil

Órgão cumpriu dois mandado de busca e apreensão nesta sexta-feira (02) após EUA e Austrália suspenderem serviços consulares; Canadá, Reino Unido e Nova Zelândia também emitiram alerta de segurança para viagens

A Polícia Federal (PF) cumpriu na tarde desta sexta-feira (02) dois mandados de busca e apreensão em São Paulo e no entorno do Distrito Federal para apurar um suposto plano de atos que poderiam colocar em risco instalações diplomáticas dos EUA no Brasil.

Segundo a PF, não foram verificados até o momento elementos que corroborassem os riscos inicialmente apontados, tampouco identificados quaisquer suspeitos de envolvimento com organizações criminosas.

“As investigações prosseguem com a análise dos equipamentos de comunicação e mídias apreendidos e eventuais outras providências necessárias.”, diz a nota da PF, que também informou que se tratou de uma investigação sigilosa conduzida pela Polícia Federal e fruto da cooperação permanente com agências de inteligência estrangeiras.

Suspensão de serviços

Nesta quinta-feira, a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil anunciou a suspensão dos serviços consulares no país a partir desta sexta-feira, 2 de outubro, citando preocupações com segurança. A Missão dos Estados Unidos no Brasil informou que a medida atinge a Embaixada americana e os consulados no país. O comunicado, no entanto, não detalha a natureza da ameaça nem informa por quanto tempo a suspensão permanecerá em vigor.

Seguindo os passos dos norte-americanos, a Embaixada da Austrália em Brasília também anunciou que iria permanecer fechada nesta sexta-feira por “preocupações com a segurança”, um dia depois de os Estados Unidos suspenderem o atendimento presencial em sua embaixada e nos consulados no território brasileiro.

Em comunicado, o governo australiano relacionou a medida ao alerta emitido pelos Estados Unidos, que orientou cidadãos americanos a evitarem instalações diplomáticas do país no Brasil e as áreas próximas por questões de segurança.

O Canadá atualizou nesta sexta-feira sua página oficial de orientações de viagem para o Brasil. O documento passou a reproduzir o alerta de segurança emitido pela Embaixada americana e incluiu uma seção específica sobre as eleições gerais brasileiras.

A decisão ocorre a apenas dois dias do primeiro turno das eleições brasileiras. O pleito está marcado para domingo, 4 de outubro, com eventual segundo turno previsto para 25 de outubro.

O Reino Unido também atualizou sua orientação oficial de viagem para o Brasil, acrescentando especificamente informações sobre as eleições de 4 de outubro e eventos políticos. O governo britânico afirma que protestos e manifestações podem acontecer em diferentes regiões do Brasil sem aviso prévio e que a situação pode mudar rapidamente.

A Nova Zelândia mantém uma orientação de cautela elevada para viagens ao Brasil, por meio do SafeTravel, serviço oficial do governo neozelandês. Entre as recomendações estão atenção à segurança e cautela diante de protestos e manifestações.