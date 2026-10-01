Globo cancela debate presidencial após desistência de Flávio e Lula

Debate aconteceria na noite desta quinta-feira (1º) às 21h30 e seria o último antes do primeiro turno, marcado para dia 4 de outubro

A Rede Globo cancelou o debate que aconteceria nesta quinta-feira (1º), às 21h30. A decisão acontece após o anúnico na quarta-feira (30), que o presidente e candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não compareceria, e Flávio Bolsonaro (PL) seguir o mesmo caminho e informar horas antes do debate começar que também não iria.

A decisão de Flávio de não comparecer aconteceu simultânea ao momento em que o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, liberar o Renan Santos (Missão), para participar do debate, que estava marcado para acontecer às 21h30.

O debate da Rede Globo marcaria o último debate antes do primeiro turno das eleições, que acontece neste domingo (03). Durante toda a campanha, Lula e Flávio não compareceram a nenhum dos debates que foram realizados.

Mais cedo, a ministra Estela Aranha, do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), proibiu a Globo de exibir de forma destacada a cadeira vazia com identificação de candidato ausente no debate presidencial desta quinta-feira (1º). A liminar também impede perguntas dirigidas a quem não comparecer.

Desistência de Flávio

O candidato do PL à Presidência da República, Flávio Bolsonaro, anunciou, na noite desta quinta-feira (1º), que desistiu de participar do debate realizado pela TV Globo, que acontecerá às 21h. Deu a declaração através de seus perfis nas redes sociais.

“Acabo de tomar a decisão de não ir ao debate da Globo em função da censura imposta ao evento pelo TSE. A imprensa tem que ser livre e as eleições limpas. Em breve mais detalhes”, escreveu.

A decisão de Flávio vem após algumas decisões da Justiça que mexeram com a composição do debate: a ministra Estela Aranha, do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), proibiu a Globo de exibir de forma destacada a cadeira vazia com identificação de candidato ausente no debate presidencial. A liminar também impede perguntas dirigidas a quem não comparecer.

Não ida de Lula

A Jovem Pan adiantou no dia 29 de setembro que o presidente Lula não compareceria ao debate da Rede Globo. A informação foi confirmada pela emissora na quarta-feira (30).

Com a ausência de Lula, o encontro terá a participação de Flávio Bolsonaro (PL), Ronaldo Caiado (PSD), Augusto Cury (Avante) e Romeu Zema (Novo). O debate seria conduzido pelo jornalista César Tralli e acontecerá diretamente dos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, a partir das 21h30.

Renan autorizado para o debate

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que o candidato à Presidência Renan Santos (Missão) poderá participar do debate presidencial que acontece nesta quinta-feira (1º) na TV Globo. O pedido foi apresentado pelo Solidariedade, dentro de uma reclamação já existente no STF.

“Determinar à Globo Comunicação e Participações S.A. que assegure a participação do candidato Renan Antônio Ferreira dos Santos no debate presidencial a ser realizado em 1º de outubro de 2026, na vaga aberta pela desistência do candidato Luiz Inácio Lula da Silva, nas mesmas condições de tempo, perguntas e posição asseguradas aos demais participantes, facultadas à emissora as adaptações necessárias na dinâmica do evento, e que autorize o credenciamento de sua equipe”, escreveu o ministro.

Gilmar considerou que Renan atende ao critério previsto pela própria Globo: era o mais bem colocado na pesquisa Quaest entre os candidatos sem participação obrigatória, com 3%.