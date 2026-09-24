Aliados de Lula veem fim da queda e apostam em maior desgaste de Flávio na reta final de campanha

Petistas avaliam que crise das últimas semanas perdeu força e esperam recuperação do presidente na reta final da eleição

Aliados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) avaliam que o petista chegou ao limite da queda nas pesquisas e deve voltar a crescer nos próximos levantamentos de intenção de voto. Por outro lado, a análise da cúpula petista é que a crise passou para a campanha do senador Flávio Bolsonaro (PL), após a terceira fase da Operação Carbono Oculto.

Interlocutores da campanha acreditam que os desgastes sofridos por Lula nas últimas semanas perderam força e que o presidente tende a recuperar a liderança na disputa.

A avaliação ocorre mesmo após a pesquisa Quaest divulgada no começo da semana apontar Flávio Bolsonaro com 42% das intenções de voto no segundo turno, contra 41% de Lula. Apesar de aparecer atrás no levantamento, Lula oscilou um ponto percentual para cima em relação à pesquisa do começo do mês.

Outro fator considerado pela campanha é a possibilidade de novos desgastes para Flávio Bolsonaro relacionados ao Caso Banco Master. Aliados de Lula avaliam que a associação do empresário que financiou o filme Dark Horse com o PCC pode atingir a imagem do senador durante a reta final da campanha.

Internamente, existe ainda a expectativa de que novas informações sobre o filme e sobre a ligação de Flávio com o banqueiro Daniel Vorcaro sejam divulgadas nas próximas semanas.