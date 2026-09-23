Atlas/Boomberg: Tarcísio tem 55% contra 41% de Haddad em eventual 2º turno

Pesquisa divulgada nesta quarta-feira (23) mostra que, no 1º turno, os dois candidatos repetem os números da 2ª fase

Candidato à reeleição ao governo de SP, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e o postulante do PT ao Executivo estadual, Fernando Haddad

Pesquisa Atlas/Boomberg, divulgada nesta quarta-feira (23), mostra que o governador de São Paulo e candidato à reeleição, Tarcísio de Freitas (Republicanos), tem 55,6% das intenções de voto, contra 41,7% do candidato Fernando Haddad (PT).

Voto branco/nulo registra 2,3%, enquanto não sabe tem 0,4%.

Veja os números abaixo:

Tarcísio de Freitas (Republicanos): 55.6%;

55.6%; Fernando Haddad (PT): 41,7%;

41,7%; Voto branco/nulo: 2,3%;

2,3%; Não sabe: 0,4%.

Primeiro turno

A pesquisa também realizou um levantamento sobre o primeiro turno das eleições ao governo de São Paulo. Os dois principais candidatos, Tarcísio de Freitas e Fernando Haddas, aparecem com os mesmos números da segunda fase. Veja abaixo:

Tarcísio de Freitas: 55,2%;

55,2%; Fernando Haddad: 41%;

41%; Vivian Mendes (UP): 0,4%;

0,4%; Carlos Machado (PCB): 0,1%;

0,1%; Vera Lúcia (PSTU): Não pontuou;

Não pontuou; Não sabe: 0,7%;

0,7%; Voto branco/nulo: 2,6%.

A Atlas/Bloomberg entrevistou 1.800 pessoas entre os dias 15 e 20 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no TSE sob o número BR-08437/2026 e SP-02676/2026.