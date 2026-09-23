JOVEM PAN

Jovem Pan
TV Ao Vivo
Jornal Jovem Pan | 20h15 - 22h35
Política

PGR se manifesta a favor de ‘Débora do Batom’ ir para semiaberto

A Procuradoria-Geral da República também se posicionou favorável para a redução da pena em 212 dias

Jovem Pan

Débora Rodrigues pede desculpa durante audiência de instrução do STF
Débora foi condenada a 14 anos de prisão Reprodução/STF

A Procuradoria-Geral da República (PGR) manifestou-se na terça-feira (22) a favor de Débora Rodrigues dos Santos, a “Débora do Batom”, progredir para o regime semiaberto. O órgão também deu aval para a redução da pena em 212 dias.

Em despacho, a PGR informou que são quatro dias a menos em razão das leituras realizadas, 108 dias por trabalho feito internamente e 100 dias pela aprovação na edição de 2023 do Exame Nacional do Ensino Médio para Pessoa Privada de Liberdade (Enem-PPL).

Ao pedido de redução da pena por aprovação na edição de 2024 do Enem-PPL, o órgão manifestou-se contrário à concessão do benefício. “A fim de evitar duplicidade”, explicou.

Débora foi condenada a 14 anos de prisão, inicialmente em regime fechado, por participação nos atos antidemocráticos, de 8 de Janeiro. Ela também ficou conhecida por escrever “Perdeu, mané” na estátua da Justiça com um batom.

Em março de 2025, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), substituiu a prisão preventiva de Débora por prisão domiciliar e impôs medidas cautelares, como o uso de tornozeleira eletrônica.

Assuntos

continue lendo

Milton Leite, ex-vereador Política STJ nega pedido de habeas corpos para Milton Leite e mantém prisão temporária O ex-vereador está preso desde sexta-feira (18), após ser considerado foragido e se entregar à polícia
  1. Candidatos à Presidência negam, mas devem apoiar Flávio no segundo turno Misael Mainetti · há 3 minutos
  2. Quaest: Raquel tem 41% e João Campos, 39% na disputa pelo governo de PE Jovem Pan · há 4 horas
  3. Quaest: Celina tem 33%, Grass 21% e Arruda 17% na disputa pelo governo do DF Jovem Pan · há 4 horas
  4. Quaest: Michelle tem 26% e Leila, 19% na disputa pelo Senado no DF Jovem Pan · há 4 horas