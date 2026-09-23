Record cancela debate presidencial após Lula e Flávio recusarem convite
A Record anunciou nesta quarta-feira (23) o cancelamento do debate entre os candidatos à Presidência da República, que estava marcado para domingo (27), às 21h. Segundo a emissora, a decisão foi tomada após os dois candidatos que concentram mais de 35% das intenções de voto cada um informarem que não participariam do encontro.
De acordo com a nota, os dois presidenciáveis somam 70% das intenções de voto nas pesquisas mais recentes. A Record afirmou que, sem a presença dos candidatos que reúnem a maior parcela do eleitorado, o programa não cumpriria o objetivo de promover um confronto entre as principais propostas em disputa.
“A emissora entende que um debate a poucos dias do primeiro turno tem a função de colocar frente a frente as principais propostas em disputa. Sem a participação dos candidatos que concentram a maior parte das intenções de voto, o programa não cumpriria esse objetivo e não ofereceria ao eleitor o confronto de ideias que ele espera”, diz o comunicado.
A Record informou ainda que manterá a cobertura das eleições em suas plataformas. Caso haja segundo turno, a emissora prevê realizar um novo debate presidencial em 11 de outubro, um domingo, às 21h.
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