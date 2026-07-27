Aloysio Nunes diz que ‘cafajestada’ de Milei não vai levar à ruptura entre os países

Ex-ministro das Relações Exteriores afirmou ainda que o melhor para Lula é não responder aos ataques do argentino e ignorar 'esse doido'

O ex-ministro das Relações Exteriores Aloysio Nunes Ferreira disse em entrevista à Jovem Pan nesta segunda-feira (27) que a “cafajestada” do presidente da Argentina, Javier Milei, no Brasil não vai cortar a relação entre os países. “Essa ‘cafajestada’ não vai levar à ruptura da relação, leva apenas a um estremecimento político evidente.”

A declaração de Aloysio é em relação ao discurso de Milei na convenção do PL no sábado (25) quando ele criticou o governo brasileiro, ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e às decisões de Moraes contra Bolsonaro.

Para o ex-ministro, o mais eficaz é não responder aos ataques de Milei e que “não interessa ao presidente polemizar” com o argentino.

“A melhor maneira é ignorar. Eu acho que o presidente não deve responder Javier Milei, ele é um “bufão”. Não interessa ao presidente polemizar com ele. A melhor coisa que se tem a fazer com um doido desse, é ignorar”, declara Aloysio.

Aloysio acredita ainda que o “tiro saiu pela culatra” e que o discurso de Milei acabou prejudicando o senador e pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ). “É um desastre completo para o Flávio Bolsonaro, é uma agressão de um governante estrangeiro ao governo brasileiro. Ele acaba roubando a cena porque, hoje, ninguém mais fala do que ele disse do senador Flávio Bolsonaro”, completou.

Por fim, ele comentou sobre as declaraçõe de Milei que o Brasil esteja “prejudicando” a Argentina. “Ele dizer que o Brasil e o Partido Democrata norte-americano prejudicarem a Argentina é a busca de se vitimizar para escapar às oposições que seu trabalho suscita no próprio país”, declarou.