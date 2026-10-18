Apoiadores de Lula fazem atos nas capitais e no exterior pela reeleição do petista

Campanha do chefe do Executo busca virada histórica no segundo turno marcado para 25 de outubro

Manifestantes realizaram neste domingo (18) atos em apoio à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em capitais, como Rio de Janeiro, Salvador, Brasília e Belo Horizonte, a uma semana do segundo turno das eleições de 2026.

No Rio de Janeiro, estudantes organizaram um ato na Candelária no fim da manhã com a participação dos cantores Chico Buarque e Marisa Monte e de políticos, como o deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ), o ex-presidente da Embratur Marcelo Freixo e o deputado estadual Carlos Minc.

Por volta das 16h, os apoiadores de Lula se reuniram na Praia de Copacabana, onde estava marcado o Ato Musical pela Democracia, organizado pelo cantor Caetano Veloso. Estiveram presentes artistas como Sônia Braga, Jão, Fernanda Abreu, Djavan, entre outros.

Em Brasília, os manifestantes ocuparam a Esplanada dos Ministérios na manhã deste domingo (18), e fizeram uma caminhada até o Congresso Nacional. Entre os presentes estava Leandro Grass (PT), que enfrenta a governadora Celina Leão (PP) na disputa pelo governo do Distrito Federal.

Já em Salvador, Gilberto Gil, Daniela Mercury e outros artistas participaram de uma caminhada na orla no início da tarde. A cantora comandou um trio elétrico da Ondina para o Farol da Barra.

Apoiadores do presidente também se reuniram no Largo da Batata, em Pinheiros, na capital paulista, e em outros pontos da cidade.

Houve registros de atos em outras capitais, como Belo Horizonte (MG), Curitiba (PR), Florianópolis (SC), Maceió e João Pessoa (PB), entre outras.

Os atos ocorrem uma semana depois de Lula reunir apoiadores na Avenida Paulista. Em seu discurso, o petista pediu para os idosos votarem no segundo turno, que será realizado no próximo domingo, 25.

A campanha de Lula busca uma virada histórica, depois de o petista terminar o primeiro turno atrás do senador Flávio Bolsonaro (PL), seu adversário nas urnas.

O filho de Jair Bolsonaro terminou o primeiro turno das eleições presidenciais com 2,2 milhões de votos a mais do que o petista.

Nova York

Uma manifestação de brasileiros a favor de Lula também foi registrada na Union Square, uma das praças emblemáticas da cidade de Nova York, na tarde deste domingo. Com bandeiras do Brasil, bonés do MST, camisas da seleção brasileira e cartazes, os manifestantes cantaram palavras de ordem e ouviram discursos dos organizadores.

O núcleo do PT e o grupo Mulheres da Resistência no Exterior programaram o encontro na praça, localizada no entroncamento das avenidas Broadway, e Quinta, com a rua 14. Da Union Square, o grupo fez uma caminhada até a Washington Square, distante cerca de um quilômetro.

Os cartazes traziam frases ora escritas em português, ora em inglês, como “Brazil does not fit in anyone’s backyard” (“o Brasil não cabe no quintal de ninguém”) e “Meta, Hands off our elections”, fazendo uma referência à dona do Facebook.

No perfil do Instagram, o grupo Mulheres da Resistência no Exterior destaca que outras manifestações foram organizadas em Amsterdã, Lisboa, Paris, Marselha (França), Madri, Colônia (Alemanha), Londres, Genebra, Milão, Toronto, entre outras cidades.