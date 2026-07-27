Após Joaquim Barbosa desistir, DC lança pré-candidatura de Clariana Barão à Presidência

Em publicação nas redes, a advogada se apresentou como presidenciável e afirmou que 'mulher, nesta eleição, vota na Clariana'

O partido Democracia Cristã (DC) lançou a pré-candidatura da advogada Clariana Barão à Presidência da República na última sexta-feira (24). O anúncio aconteceu após o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Joaquim Barbosa comunicar, dias antes, a desistência da disputa eleitoral.

A advogada publicou um vídeo no último domingo (26) em que se apresenta como presidenciável, em seu perfil no Instagram. “Mulher, nesta eleição, vota na Clariana”, responde ela ao ser perguntada se o eleitorado feminino deveria votar no presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ou no senador Flávio Bolsonaro (PL) em 2026.

A pré-candidata já havia postado outro conteúdo em que se diz pronta para concorrer ao Planalto neste ano. “É um grande desafio! E eu estou pronta para ele! #presidente”, diz a legenda da postagem no perfil.

Clariana e o presidente do DC, João Caldas, também compartilharam nos respectivos perfis do Instagram uma reportagem do colunista Fábio Zanini, da Folha de S.Paulo, que revelou o lançamento de Clariana Barão à Presidência.

Joaquim Barbosa teve a pré-candidatura anunciada pelo DC, após a saída de Aldo Rebelo — primeiro nome escolhido pela sigla. Em maio deste ano, a Justiça Eleitoral de São Paulo oficializou o cancelamento da filiação do ex-ministro Rebelo ao DC, como noticiado pelo Estadão. Ele foi expulso do partido e reintegrado por determinação judicial.

A troca de Rebelo por Barbosa visava dar projeção nacional à candidatura. No entanto, o ex-ministro do Supremo enfrentou dificuldades na obtenção de recursos e na estruturação da pré-campanha, o que o levou a se retirar da corrida ao Planalto. A decisão foi comunicada neste mês por Barbosa à sigla.