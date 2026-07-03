Após prorrogar prisão de Bolsonaro, Moraes dá 48h para defesa entregar 10 armas

O ministro do STF afirmou ainda que qualquer descumprimento das medidas determinadas implicará no retorno do regime fechado

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, decidiu nesta sexta-feira (3) manter a prisão domiciliar humanitária do ex-presidente Jair Bolsonaro com a permanência de todas as medidas cautelares e condições anteriormente fixadas, entretanto, determinou a revogação do porte de arma e a apreensão da pistola, marca/modelo calibre 9mm – que já está apreendida.

Além dessa, ele também afirmou que a revogação de Certificado de Registro (CR) de Colecionadores, Atirador Desportivo e Caçador (CAC) de Bolsonaro e a imediata apreensão de todas as armas de fogo viculada ao ex-presidente. Com isso, a defesa de Bolsonaro deve entregar à Superintendência da Polícia Federal (PF) do DIstrito Federal, em até 48h, 10 armas no nome do ex-presidente. Sendo elas:

Pistola Forjas Taurus; Pistola Forjas Taurus; Pistola Glock; Carabina/Fuzil Caracal; Pistola Caracal; Carabina/Fuzil Springfield Armory; Espingarda Typhoon; Pistola Arex; Pistola SIG-Sauer; Espingarda Maestro Arms Company.

Moraes informou ainda que o não cumprimento das medidas acarretará na volta do ex-presidente ao regime fechado. “O descumprimento das regras da prisão domiciliar humanitária temporária ou de qualquer uma das medidas cautelares implicará na sua revogação e ao retorno imediato ao regime fechado”, escreveu.

Prisão domiciliar mantida

No mesmo documento o ministro prorrogou o prazo de 90 dias da prisão domiciliar que terminava também na quinta-feira (2). Ele foi prorrogado após a não identificação de nenhuma falta grave durante o tempo que Bolsonaro está em casa e também a melhora do estado de saúde do ex-mandatário.

“No presente momento, a manutenção de prisão domiciliar humanitária mostra‑se razoável, adequada e proporcional, sobretudo porque, afastados os fatores impeditivos anteriores e presentes as excepcionalidades humanitárias, é possível sua concessão mesmo para os condenados em regime fechado”, diz o documento.

Na decisão, o ministro também destaca a melhora clínica do ex-mandatário durante o cumprimento da prisão “não somente em relação à “broncopneumonia aspirativa”, mas também no quadro geral de suas comorbidades, conforme demonstram os relatórios médicos semanais.”, diz o documento, reforçando que a manutenção da prisão é com permancência de todas as medidas cautelares e condições anteriormente fixadas.