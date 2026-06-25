‘Apunhalada’: relembre brigas entre Michelle Bolsonaro e os filhos do ex-presidente

A briga de narrativas desaguou em um vídeo publicado pela presidente do PL mulher nesta quarta-feira

Michelle Bolsonaro e os filhos do marido, o ex-presidente Jair Bolsonaro, vêm em uma troca de farpas públicas há algum tempo. Os comentários aumentaram de maneira significativa após a prisão do capitão da reserva e o anúncio de pré-candidatura do filho mais velho, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), à Presidência da República.

A briga de narrativas desaguou em um vídeo publicado por Michelle na quarta-feira (24), em que, mais uma vez, fez críticas públicas e expôs Flávio e os irmãos. Michelle Bolsonaro disse que Flávio a humilhou em um telefonema. “Ele me maltratou e disse que eu deveria ficar de fora das decisões do partido”, declarou. O senador também reiteradas vezes descartou completamente uma possível candidatura de Michelle à Presidência.

Na rusga mais recente, o vídeo com duas partes publicado no Instagram de Michelle afirma que Flávio a “apunhalou” ao defender o deputado André Fernandes. Fernandes declarou apoio ao pré-candidato ao governo do Ceará, Ciro Gomes (PSDB) que, conforme Michelle, chamou ao próprio Flávio e seus irmãos de corruptos e de “ovos de serpentes nazistóides”.

No final do ano passado, os irmãos Carlos, Eduardo e Flávio fizeram críticas públicas a Michelle Bolsonaro durante o lançamento da pré-candidatura de Eduardo Girão (Novo-CE) ao governo cearense. Na ocasião, ela rechaçou a articulação feita pelo deputado federal André Fernandes (PL-CE) para aproximar o segmento local do partido a Ciro Gomes (PSDB).

Em entrevista ao O Povo, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou que Michelle “atropelou” Bolsonaro. “[Ele] havia autorizado o movimento do deputado André Fernandes no Ceará e a forma com que ela se dirigiu a ele, que talvez seja nossa maior liderança local, foi autoritária e constrangedora”, disse o parlamentar.

Na sequência, o vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro (PL) endossou o irmão por meio de seu perfil no X (ex-Twitter). “Temos que estar unidos e respeitando a liderança do meu pai, sem deixar nos levar por outras forças”, escreveu.

O ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) também se pronunciou a favor de Flávio. Por meio de seu perfil no X, o parlamentar afirmou que a atitude de Michelle foi “injusta e desrespeitosa com André Fernandes”. Disse ainda que ele não “poderia ser criticado por obedecer o líder”.

Reunir a familia

Em fevereiro deste ano, o senador disse que iria “reunir a família”, após o conflito envolvendo a ex-primeira-dama e um outro filho de Jair, o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL). O motivo do desentendimento foi uma fala de Eduardo, afirmando que o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) e Michelle não estariam prestando apoio suficiente à pré-candidatura de Flávio à Presidência da República.

O ex-deputado também declarou que ambos parecem ter “amnésia” ao esquecer que ganharam maior projeção nacional após a aliança com o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Em março, durante participação de Eduardo no CPAC, evento nos Estados Unidos, o ex-deputado disse que estava gravando imagens para mostrar ao pai e provar que o “movimento” não poderia ser silenciado. Jair Bolsonaro poderia ser levado de volta à cadeia se utilizasse celulares ou tivesse contato com redes sociais. Interlocutores afirmam que Michelle passou a evitar contato direto com o enteado, utilizando apenas mediadores para a comunicação.

Já em maio, Michelle evitou defender o pré-candidato após a divulgação de uma conversa negociando R$ 134 milhões com Daniel Vorcaro. Ao invés de defender o senador, Michelle preferiu desconversar.

“(Sobre) Flávio, você tem que perguntar pra ele”, declarou, recusando-se a responder como ela avaliava o impacto da crise na campanha do enteado.

Vídeo e desculpas

Michelle disse ainda que Flávio vai toda semana em sua casa e, se ele quisesse o apoio da ex-primeira-dama, já teria dito. “O Flávio vai para a minha casa toda semana, mais de uma vez, se ele relamente quisesse falar comigo, já teria falado. Se considerasse necessário o meu apoio, já teria conversado. Estou na minha, continuarei recolhida. Não o procurei mais também.”

O senador se pronunciou na noite desta quarta-feira (25) e disse que “nunca maltratou ou humilhou uma mulher” e que se fez, “pede desculpas”

Em nenhum momento ofendi ou tive a intenção de ofender a Michelle. Se o fiz em algum momento, mais uma vez, peço desculpas. Tenho por ela respeito e reconhecimento pelo trabalho no PL Mulher, pelo cuidado com meu pai e por tudo o que representa para o Brasil.

Ele disse ainda que tentou contato com Michelle na manhã desta quarta-feira para convidá-la a participar de uma reunião organizada pela senadora Damares Alves (Republicanos-DF) com lideranças femininas, mas que não recebeu retorno. “Hoje pela manhã, eu mesmo fiz questão de ligar para Michelle e convidá-la, pessoalmente. Fiz mais um gesto não correspondido. Não atendeu. Deixei mensagem. Também não retornou”, escreveu.

Por fim, Michelle declarou que “não tenho raiva de ninguém” e que “apenas esclareci uma situação que estava sendo deturpada”, no Instagram.

Michelle também escreveu que não há competição entre ela e os filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro. “Vamos todos trabalhar juntos para derrotar o atual desgoverno. Não há briga, nem competição. Peço apenas que não retirem trechos da minha fala de contexto para gerar confusão. Uma nova história será escrita com verdade, clareza e respeito. Fiquem em paz”, afirmou.

*Com informações do Estadão Conteúdo