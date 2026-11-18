Entidade quer acesso a documentos da Polícia Federal e pede que profissionais sejam ouvidos sobre mudanças na investigação

A Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal (ADPF) encaminhou nesta quarta-feira (18) um ofício ao ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington César Lima e Silva, cobrando esclarecimentos sobre o afastamento de dois delegados de funções de chefia na Polícia Federal (PF). A medida envolve servidores que atuavam na Coordenação-Geral de Repressão à Corrupção, Crimes Financeiros e Lavagem de Dinheiro (CGRC), área responsável por investigações relacionadas ao caso do Banco Master.

No documento, assinado pelo presidente da entidade, Edvandir Felix de Paiva, a associação pede uma cópia integral da manifestação encaminhada pela PF ao Ministério da Justiça sobre o afastamento dos delegados e a determinação para refazer peças de polícia judiciária. A ADPF também pede acesso aos documentos e esclarecimentos que fundamentaram as decisões.

“Solicita, ainda, que, em consideração à autonomia técnica dos delegados garantida pela Lei 12.830/2013, esse Ministério promova a solicitação de informações e esclarecimentos diretamente aos Delegados de Polícia Federal afastados das respectivas funções, assegurando-lhes a oportunidade de apresentar suas considerações acerca das circunstâncias que envolveram os afastamentos e o refazimento de documentos de Polícia Judiciária” Documento da ADPF

A entidade solicita ainda que o Ministério da Justiça obtenha informações diretamente dos policiais afastados, garantindo a eles a oportunidade de apresentar suas versões sobre as circunstâncias das mudanças e a reformulação dos documentos produzidos durante as investigações.

A associação argumenta que a iniciativa é necessária para assegurar a autonomia técnica dos delegados, prevista na Lei nº 12.830/2013, e permitir uma análise transparente e contextualizada dos acontecimentos. Segundo a ADPF, a avaliação deve considerar tanto a manifestação oficial da administração quanto os esclarecimentos dos profissionais diretamente envolvidos.

Os afastamentos atingiram os delegados Daniel Mostardeiro Cola e Wedson Cajé Lopes, que ocupavam cargos de chefia na estrutura responsável pelo combate à corrupção e aos crimes financeiros. As mudanças ocorreram após a elaboração de relatórios que identificaram menções a ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) em materiais relacionados ao banqueiro Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master.

O episódio provocou uma crise interna na Polícia Federal e levantou questionamentos sobre a autonomia dos investigadores. Em nota divulgada no último dia 10, a ADPF já havia considerado insuficientes as justificativas apresentadas pela corporação e criticado a determinação para refazer documentos produzidos no âmbito das apurações.

Nessa terça-feira (17), o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, informou ao Ministério da Justiça que os afastamentos ocorreram em razão de uma quebra de confiança mútua com os delegados. A direção da corporação sustenta que as mudanças fazem parte de decisões administrativas e não alteram as equipes responsáveis pelos inquéritos.