A agência formou maioria para recomendar a caducidade do contrato de concessão com a companhia

A Enel Distribuição São Paulo (Enel SP) disse nesta terça-feira (17) que o adiamento da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) em decidir sobre o contrato de concessão é “mais uma oportunidade” de os “dados e argumentos apresentados pela companhia sejam avaliados tecnicamente”. Em nota, a empresa afirmou que “cumpre integralmente com as obrigações”.

“A empresa reitera que a distribuidora tem apresentado a melhor evolução do setor no país nos últimos anos em relação a indicadores como o tempo médio de atendimento emergencial e a interrupções prolongadas”, acrescentou a Enel SP.

A declaração da companhia se dá em meio à análise da Aneel sobre o contrato de concessão da Enel SP. A agência reguladora formou maioria para recomendar a caducidade do acordo em razão das falhas na prestação de serviço na capital paulista.

Também nesta terça-feira, o diretor revisor, Gentil Nogueira, retomou a análise do processo, que estava sob seu pedido de vista desde outubro, e acompanhou o voto da relatora, Agnes Costa. Ele propôs ainda a criação de um grupo de trabalho com o Ministério de Minas e Energia (MME) para discutir os efeitos de uma eventual caducidade e suas possíveis alternativas.

Além de Agnes e Gentil, a diretora interina Ludimila Lima e o diretor Willamy Frota também votaram a favor da recomendação de caducidade ao Ministério de Minas e Energia, que baterá o martelo sobre a questão. O novo adiamento foi solicitado pelo diretor-geral da agência, Sandoval Feitosa, e impede, por enquanto, a conclusão da deliberação pelo colegiado.

Com informações de Estadão Conteúdo