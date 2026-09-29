Atlas: Cleitinho tem 41,8% e Patrus Ananias, 33,6% em Minas Gerais

Diferença entre os dois é de 8,2 pontos; em eventual segundo turno, senador registra 53,5% e petista, 40,3%

Cleitinho Azevedo (Republicanos) tem 41,8% das intenções de voto para o governo de Minas Gerais, enquanto Patrus Ananias (PT) registra 33,6%, segundo pesquisa AtlasIntel/Estadão divulgada nesta terça-feira (29). A diferença entre os dois é de 8,2 pontos percentuais.

Mateus Simões (PSD) aparece com 6,2%, seguido por Alexandre Kalil (PDT), com 5%, Flávio Roscoe (PL), com 4,9%, Gabriel (MDB), com 2,1%, e Ben Mendes (Missão), com 2%. Outros candidatos somam 0,9%. Brancos e nulos representam 1,6%, e 1,8% não soube responder.

Nos votos válidos, Cleitinho registra 43,3%, contra 34,8% de Patrus. Mateus Simões tem 6,4%, Kalil, 5,2%, Roscoe, 5,1%, Gabriel, 2,2%, Ben Mendes, 2%, e os demais candidatos somam 0,9%.

Em um eventual segundo turno entre os dois primeiros colocados, Cleitinho tem 53,5% e Patrus, 40,3%. Outros 6,2% votariam em branco, nulo ou não souberam responder. Entre os votos válidos, o placar é de 57% a 43%.

A Atlas também testou outros confrontos. Cleitinho registra 51,6% contra 35,2% de Alexandre Kalil e 52,7% contra 24,4% de Gabriel. Já Patrus tem 42,9% diante de 34,9% de Mateus Simões e 43,7% contra 36,6% de Flávio Roscoe.

A pesquisa ouviu 1.838 eleitores de Minas Gerais entre 22 e 27 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no TSE sob os números MG-04294/2026 e BR-08984/2026.