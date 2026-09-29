Atlas: Paes tem 44,1% e Douglas Ruas chega a 35,7% na disputa pelo RJ

Diferença entre os dois é de 8,4 pontos; em eventual segundo turno, prefeito tem 51,1% e candidato do PL, 42,1%

Eduardo Paes (PSD) tem 44,1% das intenções de voto para o governo do Rio de Janeiro, enquanto Douglas Ruas (PL) aparece com 35,7%, segundo pesquisa AtlasIntel/Estadão divulgada nesta terça-feira (29). A diferença entre os dois é de 8,4 pontos percentuais.

Garotinho (Republicanos) aparece na sequência, com 6,3%. André Marinho (Novo) tem 3,8%, Coronel Busnello (Missão) e William Siri (PSOL) registram 3% cada, Juliette (UP) marca 1,3% e Cyro Garcia (PSTU), 0,7%. Votos em branco ou nulo somam 2%.

A série histórica da Atlas mostra redução da distância entre Paes e Ruas. Em 20 de setembro, Paes registrava 45,1%, contra 32,4% de Ruas, uma diferença de 12,7 pontos. Na nova rodada, Paes marca 44,1% e Ruas, 35,7%, reduzindo a distância para 8,4 pontos.

Nos votos válidos, Paes tem 45%, enquanto Ruas aparece com 36,4%. Garotinho registra 6,4%, André Marinho, 3,9%, Coronel Busnello e William Siri, 3,1% cada, Juliette, 1,4%, e Cyro Garcia, 0,7%. Pesquisa Atlas – Eleições Rio d…

Em um eventual segundo turno entre Paes e Ruas, o candidato do PSD registra 51,1%, contra 42,1% do adversário. Brancos e nulos somam 5,4%, e 1,5% não soube responder. Entre os votos válidos, Paes tem 54,9% e Ruas, 45,1%.

A pesquisa ouviu 1.836 eleitores do Rio de Janeiro entre 22 e 27 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no TSE sob os números RJ-09456/2026 e BR-07401/2026.