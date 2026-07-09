PF faz buscas contra Thiago Miranda em nova fase de investigação do Banco Master

A operação visa apurar suposta atuação coordenada nas redes sociais para atacar o Banco Central e possível estrutura dedidada à intimidar jornalistas

Thiago Miranda foi um dos alvos da nova fase da Operação Compliance Zero

A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta quinta-feira (9) a 10ª fase da Operação Compliance Zero, que apura supostas fraudes envolvendo o Banco Master. O empresário Thiago Miranda foi alvo de buscas em ação que visa averiguar a suspeita de ação coordenada nas redes sociais para atacar o Banco Central e uma possível estrutura utilizada para intimidação de jornalistas, monitoramento ilegal de pessoas ligadas a autoridades públicas, obtenção de informações sigilosas e interferência em investigações criminais.

A operação se deu após o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), acatar o pedido da PF de busca e apreensão contra Thiago Miranda. Ao magistrado, a corporação argumentou ser necessária a medida para investigar ‘eventuais delitos’ que teriam sido praticados em ‘coautoria’ com o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro.

Em petição enviada a Mendonça, a PF afirmou que recursos oriundos do suposto esquema de fraudes do Banco Master teriam sido utilizados para promover campanha de desinformação na mídia tradicional e digital.

Segundo a corporação, Thiago Miranda teria atuado no recrutamento de influenciadores com “emprego de táticas aptas a configurar, em tese, práticas assemelhadas a assédio e intimidação”.

A PF disse também que materiais analisados na investigação mostraram, por meio da estrutura, atividades de:

Derrubada de conteúdos jornalísticos e perfis em redes sociais;

Inserção coordenada de comentários positivos a favor dos negócios do Banco Master;

Elevação artificial de avaliações de aplicativos e de negociações financeiras com empresas e profissionais da imprensa para publicação de conteúdos favoráveis ou mitigação de reportagens negativas;

Ataques cibernéticos;

Pressão por meio de canais de autoridades ou sobrecarga coordenada para retirar do ar links e publicações consideradas prejudiciais ao grupo.

Quem é Thiago Miranda

O empresário é dono da Miranda Comunicação, conhecida como Agência MiThi, focada na construção de reputação e gerenciamento de crise de empresas cujo público-alvo é de alta renda.

Thiago Miranda também é ex-sócio do Grupo Léo Dias de Comunicação. Na terça-feira (7), o empresário anunciou a sua saída.

Entenda o caso Master

Após identificar indícios de irregularidades financeiras e a grave crise de liquidez, o Banco Central determinou, em 18 de novembro, a liquidação extrajudicial de:

Banco Master S/A;

Banco Master de Investimentos S/A;

Banco Letsbank S/A;

Master S/A Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários.

Em 21 de janeiro, o Will Bank, braço digital do Master, teve o seu encerramento forçado.

O processo de liquidação foi acompanhado pela Operação Compliance Zero. Também em 18 de novembro, a PF deflagrou a primeira fase da ação para combater a emissão de títulos de crédito falsos por instituições que integram o Sistema Financeiro Nacional (SFN). Diante da possibilidade de fuga, Vorcaro foi preso um dia antes. O banqueiro foi solto depois com o uso de tornozeleira eletrônica. Em 4 de março, ele foi detido novamente.

Segundo as investigações, a instituição financeira oferecia Certificados de Depósitos Bancários (CDB) com rentabilidade muito acima do mercado. Para sustentar a prática, o Banco Master passou a assumir riscos excessivos e estruturar operações que inflavam artificialmente o seu balanço financeiro, enquanto a liquidez se deteriorava.

Os episódios do Banco Master e da gestora de investimentos Reag, liquidada em 15 de janeiro, são os mais graves do sistema financeiro brasileiro. Os casos envolvem, além das fraudes, tensões entre o STF e o Tribunal de Contas da União (TCU), bem como com o Banco Central e a PF.

Em 17 de janeiro, o FGC iniciou o processo de ressarcimento aos credores do Banco Master, Banco Master de Investimento e Banco Letsbank. O valor total a ser pago em garantias soma R$ 40,6 bilhões.