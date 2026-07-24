Bolsonaro não apresentou novas crises de soluço, diz médico

O relatório enviado ao STF mostrou que o ex-presidente continua a sentir os 'efeitos secundários das medicações' que afetam o seu equilíbrio corporal

O cardiologista Brasil Caiado informou ao Supremo Tribunal Federal (STF) que o ex-presidente Jair Bolsonaro não apresentou novas crises de soluço nesta semana. Em relatório, o médico disse que o capitão da reserva respondeu bem aos remédios administrados para conter os episódios.

No documento enviado anteriormente, Caiado disse ao STF que Bolsonaro passou 36 horas soluçando sem parar. Agora, segundo o cardiologista, o ex-presidente “encontra-se bem, mantendo a estabilidade hemodinâmica e cardiorrespiratória”, mas continua a sentir os “efeitos secundários das medicações” que afetam o seu equilíbrio corporal.

Sobre o ombro direito de Bolsonaro, o médico relatou que o ex-presidente tem apresentado “satisfatória e progressiva melhora dos movimentos” do membro. O capitão da reserva também não se queixou de dores no local, segundo o cardiologista.

Caiado destacou que Bolsonaro segue uma “dieta rigorosa”, pratica atividades físicas regulares e faz “cuidados preventivos” de redução do risco de quedas e de refluxo. O cardiologista comunicou ao Supremo que a prescrição dos medicamentos de uso regular e contínuo não foi alterada.