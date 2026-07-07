Boulos critica viagem de Flávio aos EUA: ‘Foi defender seus interesses eleitorais’

Em post no X, o deputado disse que a comitiva do senador viajou a Washington para articular o adiamento de tarifas econômicas e restrições ao PIX para o período pós-eleitoral

O deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP) criticou o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) após a repercussão de sua viagem ao Congresso dos Estados Unidos. “Não foi defender o Brasil, foi defender seus interesses eleitorais”, escreveu em publicação na rede social X.

Segundo o parlamentar, a comitiva de oposição viajou a Washington com o objetivo de articular o adiamento de tarifas econômicas e restrições ao PIX para o período pós-eleitoral. Boulos classificou o episódio como “vergonhoso” e disse que o senador prioriza interesses eleitorais no luigar de defender os interesses brasileiros no exterior.

Já o ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Márcio Elias Rosa, afirmou que prefere evitar falar sobre a participação de Flávio na audiência pública do Escritório do Representante de Comércio dos Estados Unidos (USTR), realizada em Washington, entre segunda (6) e terça-feira.

“Eu prefiro não falar absolutamente nada. Eu prefiro falar, absolutamente, apenas aquilo que, de fato, está ocorrendo, que é essa representação importante para a negociação”, respondeu a jornalistas ao ser questionado se a atuação do senador poderia prejudicar o trabalho das autoridades brasileiras na negociação com os EUA. “Nós devemos focar agora, o prazo é curto, nós devemos focar naquilo que pode dar resultado positivo para o Brasil”, prosseguiu.

Em relatório preliminar divulgado em 1º de junho, o USTR sugeriu a aplicação de sobretaxa de 25% sobre os produtos importados brasileiros, com exceção de grande parte dos produtos agropecuários. A audiência realizada nesta semana nos EUA integra as etapas finais da investigação feita pelo governo americano. A decisão sobre a eventual implementação das medidas está prevista para 15 de julho.

Márcio Elias voltou a dizer que o presidente Lula tem orientado que o governo brasileiro não saia da mesa de negociação. “Que nada nos retira desse campo de multilateralismo e do campo democrático. Com muito respeito ao que outros reivindicam, mas sem jamais substanciar dos interesses do Brasil. É isso que o presidente Lula nos pede todo dia”, finalizou.

*Com informações do Estadão Conteúdo