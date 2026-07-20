Cadastro eleitoral cresceu 1,46% na comparação com o pleito de 2022; Norte lidera aumento do eleitorado

Brasil tem 158,7 milhões de eleitores aptos a votar nas eleições de outubro, diz TSE

O Brasil terá 158.745.463 eleitores aptos a votar no primeiro turno das eleições deste ano, marcado para 4 de outubro, segundo dados divulgados nesta segunda-feira (20) pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O número representa um crescimento de 2.291.452 pessoas em relação ao pleito de 2022, alta de 1,46%. Os eleitores irão às urnas para escolher presidente da República, governadores, senadores, deputados federais e deputados estaduais ou distritais.

O aumento do eleitorado foi puxado, proporcionalmente, pela Região Norte, que passou de 12,56 milhões para 13,1 milhões de eleitores, crescimento de 4,37%. Com isso, a região passou a reunir 8,26% do eleitorado brasileiro.

Outro destaque foi o eleitorado residente no exterior. O número de brasileiros aptos a votar fora do país chegou a 918.876, avanço de 31,82% em comparação com 2022, quando eram 697.078 eleitores.

Entre os estados, os maiores crescimentos proporcionais ocorreram em:

Roraima: 9,63%;

9,63%; Tocantins: 8,07%;

8,07%; Mato Grosso: 6,84%.

Já o Rio de Janeiro registrou uma das menores variações, com alta de apenas 0,23%, totalizando 12.857.000 eleitores.

Regiões

Além do Norte, o Centro-Oeste também apresentou crescimento acima da média nacional. A região passou de 11,53 milhões para quase 12 milhões de eleitores, aumento de 3,97%, e passou a representar 7,56% do total do país.

O Nordeste chegou a 43,5 milhões de eleitores, crescimento de 2,69% em relação a 2022, mantendo-se como a segunda região com maior eleitorado, equivalente a 27,42% do total nacional.

No Sul, o número de eleitores aumentou 1,34%, alcançando 22,86 milhões, enquanto o Sudeste, que concentra o maior número de votantes, foi a única região a registrar queda. O eleitorado passou de 66,7 milhões para 66,3 milhões, redução de 0,56%, fazendo sua participação cair de 42,64% para 41,78% do total do país.

Maiores colégios eleitorais

São Paulo segue como o maior colégio eleitoral do Brasil, com 34.104.226 eleitores, o equivalente a 21,48% do total nacional.

Na sequência aparecem Minas Gerais, com 16.377.659 eleitores; Rio de Janeiro, com 12.857.000; Bahia, com 11.321.005; e Paraná, com 8.609.026. Juntos, os cinco estados concentram 83,2 milhões de eleitores, ou 52,45% do eleitorado brasileiro.

Jovens

Entre os eleitores de 18 anos ou menos, o cadastro reúne 3.571.159 pessoas, o equivalente a 2,25% do eleitorado nacional. O número representa uma redução de 14,52% em comparação com as eleições de 2022.

O Nordeste concentra o maior número de jovens eleitores dessa faixa etária, com 1.315.104 pessoas. Em seguida aparecem o Sudeste (1.074.280), Norte (478.070), Sul (410.993) e Centro-Oeste (283.436).