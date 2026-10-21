Caiado, Cury, Renan: quantos votos foram transferidos para Lula e Flávio, segundo a Quaest

A pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira (21) mostra que a transferência de votos do primeiro para o segundo turno se intensificou em relação ao levantamento da semana anterior. Entre os eleitores de Ronaldo Caiado (PSD) no 1º turno, 57% agora declaram voto em Flávio Bolsonaro (PL), ante 21% em Lula (PT). No grupo de Renan Santos (Missão), Flávio recebe 51% e Lula 25%. Já entre os eleitores de Augusto Cury (Avante), Lula lidera com 48%, contra 33% de Flávio.

A margem de erro nesses recortes é bem mais alta por se tratar de grupos menores: 17 pontos no eleitorado de Cury, 24 pontos no de Caiado e 20 pontos no de Renan Santos. Houve queda relevante na opção por branco, nulo ou não votar nesses segmentos (caiu de 30% para 16% entre eleitores de Cury, de 33% para 22% entre os de Caiado e de 43% para 24% entre os de Renan).

Entre quem não votou ou votou em branco/nulo no primeiro turno (margem de erro de 6 pontos), Lula mantém vantagem: 40% declaram voto nele, contra 36% em Flávio. Nesse grupo, a opção por branco/nulo/não votar subiu de 17% para 21%.

No cenário geral do segundo turno, Flávio Bolsonaro aparece com 45% das intenções de voto e Lula com 44%, em empate técnico (diferença de 1 ponto, dentro da margem de erro de 2 pontos). Outros 9% dizem que vão votar em branco, anular ou não vão votar, e 2% estão indecisos. Em relação à pesquisa anterior (14 de outubro), Flávio oscilou 1 ponto para baixo (tinha 46%) e Lula se manteve estável em 44%.

A rejeição a Lula caiu de 53% para 47%. A de Flávio Bolsonaro recuou de 54% para 52%.

O levantamento foi encomendado pela Globo e pelo jornal O Globo. Segundo registro no TSE, foram ouvidas 2.154 pessoas de 16 anos ou mais entre 17 e 20 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. Registro: BR-08535/2026.