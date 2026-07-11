Caiado ironiza Flávio por ler carta de Bolsonaro: ‘Liderança não se herda’

Para o pré-candidato do PSD, é preciso que um presidenciável prove que consegue tomar decisões sozinho nos momentos mais difíceis

O pré-candidato à Presidência Ronaldo Caiado (PSD-GO) ironizou o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) por ler uma carta do pai, Jair Bolsonaro, e se colocar como “porta-voz” do ex-presidente. “Esse contraste entre autonomia e dependência pode virar um eixo central do debate. Porque, numa eleição presidencial, liderança não se herda, se demonstra”, escreveu o ex-governador nas redes sociais.

Caiado disse também que Flávio, com 45 anos, leu uma carta do pai ao vivo para “dizer que está pronto para ser presidente”.

Para o pré-candidato do PSD, é preciso que um presidenciável prove que consegue tomar decisões sozinho nos momentos mais difíceis. “O eleitor não quer um presidente que precise de aval constante de outra liderança; quer alguém capaz de conduzir o país por conta própria”, acrescentou.

Ele ainda usou o exemplo de uma crise diplomática de outros países com o Brasil. “Pense numa crise envolvendo Venezuela, Bolívia ou Argentina. Nesse momento, ninguém pode ter dúvida sobre quem manda, muito menos imaginar que o presidente precisa primeiro ouvir alguém antes de agir”, finalizou.

Carta de Bolsonaro

Flávio divulgou mais cedo uma carta do ex-presidente Jair Bolsonaro, que está em prisão domiciliar. No texto, o pai afirma que Flávio é o seu porta-voz.

“O que ele está dizendo aqui na carta é muito simples. Eu quero agradecer a ele por estar me colocando como seu porta-voz. Isso é muito importante para evitar que existam aí falas conflituosas ou direções diferentes. Que porventura alguém possa estar seguindo, além e em paralelo, a nossa pré-campanha”, disse Flávio, durante uma transmissão por vídeo, ao vivo.

No texto escrito à mão que o pré-candidato mostra no vídeo, Jair Bolsonaro escreveu, conforme sua leitura na transmissão: “O momento é de arregaçar as mangas, deixar de lado as possíveis diferenças, e cada um se empenhar pelo nosso pré-candidato à Presidência, Flávio Bolsonaro”, disse Flávio. “Meu pré-candidato, creio que o seu também, meu porta-voz, no qual confio para resgatar o Brasil”, continuou.

*Com informações do Estadão Conteúdo