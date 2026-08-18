Caiado promete criar prontuário digital e alavancar tecnologia na área da saúde

Candidato do PSD criticou cultura antivacinação e defendeu ciência e pesquisa; Luiz Henrique Mandetta disse não ter interesse em ser ministro da saúde

Candidato à Presidência da República pelo Partido Social Democrático (PSD), Ronaldo Caiado, apresenta seu plano de governo para a área da Saúde durante evento na sede do partido em São Paulo

O candidato à Presidência pelo PSD, Ronaldo Caiado, apresentou nesta terça-feira (18) seu plano de governo para a área da saúde, caso seja eleito nas eleições de 2026.

Entre as principais propostas estão:

Reorganização das filas do SUS;

Digitalização dos serviços;

Uso de inteligência artificial para integrar informações e ampliar o atendimento à população.

Uma das principais propostas é reorganizar a fila de atendimento do SUS de acordo com a gravidade clínica dos pacientes, e não apenas pela ordem de chegada. O plano também prevê a digitalização dos serviços e a integração dos sistemas de saúde. A intenção é permitir que os brasileiros tenham acesso a um prontuário eletrônico, reunindo informações de atendimento em uma única plataforma.

O programa também estabelece como objetivos reduzir pela metade o tempo de espera por leitos de UTI, alcançar 95% de cobertura nas vacinas consideradas prioritárias e garantir prontuário eletrônico digital para toda a população.

Entre as metas apresentadas estão colocar 100% dos brasileiros em filas organizadas por prioridade clínica, garantir diagnóstico e início do tratamento de câncer entre 30 e 60 dias e ampliar a cobertura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para todo o país.

O anúncio foi realizado na sede do PSD, no centro de São Paulo, e contou com a presença do presidente nacional do partido e candidato a vice na chapa, Gilberto Kassab, além do ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta, que participou da elaboração do programa para a área, entretanto, descartou voltar o Ministério da Saúde em um eventual governo de Caiado. .

Em conversa com jornalistas, ele disse que neste momento não tem interesse em retornar à vida pública.