Camilo Santana assume vaga de Teresa Leitão na liderança do PT no Senado

O senador Camilo Santana (PT-CE) foi escolhido nesta quarta-feira (8) como novo líder da bancada do PT no Senado. A decisão foi tomada durante reunião dos parlamentares da legenda. O ex-ministro da Educação substitui a senadora Teresa Leitão (PT-PE), que deixou o comando da bancada após assumir, no fim de junho, a liderança do governo no Senado por indicação do presidente Lula.

Teresa Leitão foi indicada por Lula para comandar a liderança do governo, após a saída de Jaques Wagner (PT-BA), que deixou o cargo após passar a ser investigado na Operação Compliance Zero, que apura um suposto esquema de fraudes financeiras ligado ao Banco Master.

Além de Camilo Santana, a bancada definiu os senadores Beto Faro (PT-PA) e Paulo Paim (PT-RS) como vice-líderes. O novo líder tem como objetivo coordenar a atuação do partido na Casa, orientar o posicionamento da bancada nas votações e conduzir as negociações políticas com os demais partidos.

A mudança ocorre em um momento de discussão de projetos considerados prioritários pelo governo Lula e pelo PT no Congresso, entre eles a proposta que prevê o fim da escala 6×1. Caberá a Camilo Santana organizar a estratégia da bancada para a análise dessas matérias no plenário e nas comissões do Senado.

Entre as funções da liderança estão a indicação de parlamentares para comissões permanentes e temporárias, a substituição de titulares e suplentes nos colegiados, a orientação do voto da bancada em votações nominais, a representação do partido nas votações simbólicas e o direito de se manifestar em todas as sessões deliberativas da Casa. O líder também pode recorrer de decisões da Presidência do Senado quando necessário.

Quem é Camilo Santana

Novo líder da bancada do PT no Senado, Camilo Santana

Camilo Santana foi eleito senador pelo Ceará em 2022 com a maior votação da história do estado, mas se licenciou antes do início do mandato para assumir o comando do Ministério da Educação no governo Lula. Em abril deste ano, deixou a pasta e retomou o mandato no Senado.

Durante o período à frente do ministério, participou da implementação de programas como o Pé-de-Meia, voltado à permanência de estudantes no ensino médio, e do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada. Também coordenou ações relacionadas à expansão da educação em tempo integral, da rede federal de ensino técnico e de políticas de acesso ao ensino superior.

Antes de chegar ao Senado, Camilo Santana foi governador do Ceará por dois mandatos consecutivos. Também atuou como secretário estadual do Desenvolvimento Agrário, secretário das Cidades e deputado estadual.