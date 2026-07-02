Campanha de Haddad quer conquistar eleitores pêndulos e trazer não votantes para urnas
A pré-campanha de Fernando Haddad (PT-SP) ao governo de São Paulo quer conquistar o voto de eleitores pêndulos para alavancar a candidatura do petista antes do start nas eleições. Para a equipe da campanha, os eleitores pêndulos são aqueles que consideram o governo Tarcísio de Freitas (Republicanos) como regular, o que representa cerca de 15% do eleitorado paulista.
A cúpula do PT avalia que Haddad já tem 30% dos votos garantidos, enquanto Tarcísio concentra cerca de 40% do eleitorado. O foco, segundo interlocutores, seria justamente conquistar cerca de 12% do eleitorado pêndulo para incomodar a campanha do atual governador.
Interlocutores petistas também querem atrair o eleitor que tende a se abster nas eleições deste ano. A ideia é mobilizar esse público para ir às urnas e encontrar caminhos para convencer a adesão ao nome do petista.