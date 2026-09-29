Quaest: Celina Leão registra 39%; Leandro Grass, 23% no 1º turno do DF

Pesquisa mostrou que a atual governadora seria reeleita em eventual segundo turno contra o ex-presidente do Iphan

Pesquisa Quaest divulgada nesta terça-feira (29) mostrou a governadora Celina Leão (PP) com 39% das intenções de voto ao Governo do Distrito Federal (GDF). O ex-presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) Leandro Grass (PT) registra 23%.

Na sequência, aparecem:

Paula Belmonte (PSDB): 9%;

9%; Ricardo Cappelli (PSB): 3%;

3%; Kiko Caputo (Novo): 2%;

2%; Samara Mineiro (UP): 1%;

1%; Professor Robson (PSTU): 1%.

Expedito Mendonça (PCO) não pontuou. Brancos, nulos e os que disseram que não votarão correspondem a 11%. Indecisos são 11%.

O levantamento considera o cenário sem o ex-governador José Arruda (PSD), o jornalista Elisson Ferreira (Agir) e o economista Rico Pinheiro (PRTB). Eles tiveram as candidaturas indeferidas pelo Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal (TRE-DF).

Na quinta-feira (24), o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) confirmou o indeferimento da candidatura de Arruda. Os recursos de Elisson e Rico seguem pendentes de julgamento na Corte.

Segundo turno

A pesquisa testou cenário de segundo turno com Celina Leão e Leandro Grass. A governadora registra 54% contra 31% do ex-presidente do Iphan.

De 25 a 28 de setembro, a Quaest entrevistou 1.104 pessoas. A margem de erro é de três pontos percentuais, com taxa de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número DF-02515/2026.