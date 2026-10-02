Candidato pode conceder aumento em ano eleitoral? Como a lei trava o uso político da máquina pública

A combinação de regras rígidas de responsabilidade fiscal e legislação eleitoral cria um cerco contra o uso do dinheiro público para captar votos na reta final dos mandatos.

A proximidade das urnas costuma gerar uma pressão natural por benesses e vantagens financeiras, mas a legislação brasileira impõe barreiras severas para impedir que prefeitos, governadores e presidentes abram os cofres públicos com o objetivo de garantir a reeleição. Quando um cidadão se pergunta se um candidato pode conceder aumento em ano eleitoral, a resposta passa pelo cruzamento de duas das mais importantes legislações do país: a Lei das Eleições e a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Juntas, elas proíbem qualquer concessão de aumento real de salário para servidores públicos nos 180 dias que antecedem a votação, permitindo apenas a reposição das perdas causadas pela inflação. Essa trava garante que a folha de pagamento do Estado não seja transformada em um instrumento de campanha.

A origem do bloqueio contra o abuso econômico

Durante grande parte da história política brasileira, o último ano de um mandato era sinônimo de descontrole financeiro. Gestores públicos tinham o costume de conceder reajustes salariais generosos e criar novos cargos às vésperas das urnas, garantindo a simpatia do funcionalismo e, por consequência, um volume expressivo de votos. O resultado dessa prática era invariavelmente o mesmo: o político vencia a eleição, mas o Estado ou município quebrava logo no ano seguinte, deixando salários atrasados e dívidas bilionárias para a próxima gestão.

Para romper esse ciclo de irresponsabilidade, o Congresso Nacional aprovou a Lei das Eleições em 1997 e, três anos depois, a Lei de Responsabilidade Fiscal em 2000. Esses dois marcos regulatórios mudaram a forma como o dinheiro público é tratado no Brasil. O objetivo central foi nivelar o campo de disputa, impedindo que quem já está no poder use a estrutura do governo para esmagar os adversários.

A ideia central do legislador foi simples: proteger o equilíbrio financeiro do Estado e assegurar que a escolha do eleitor seja baseada em propostas, e não em favores concedidos com o dinheiro dos impostos de toda a sociedade. Ao proibir a criação de despesas que não possam ser pagas e ao barrar os aumentos salariais de última hora, a legislação tentou colocar um ponto final na velha política do populismo fiscal.

Como o freio salarial funciona na prática

A aplicação dessas regras no mundo real exige atenção aos prazos e aos conceitos financeiros. A partir do início de abril dos anos eleitorais — exatamente seis meses antes do primeiro turno —, o gestor público perde o direito de conceder qualquer aumento real na remuneração dos servidores. Isso significa que o salário não pode ter um ganho que ultrapasse a inflação acumulada no ano da eleição.

Existe uma diferença fundamental entre aumento real e recomposição inflacionária. A lei permite que o governo faça o reajuste para repor as perdas do poder de compra causadas pela inflação daquele ano. Se a inflação foi de 4%, o salário pode ser reajustado em 4%, pois isso não é considerado um ganho novo, mas apenas a manutenção do valor do dinheiro. Qualquer índice acima disso é tratado como conduta vedada e caracteriza abuso de poder político e econômico.

Além da legislação eleitoral, a Lei de Responsabilidade Fiscal impõe outra camada de proteção. O artigo 21 da LRF torna nulo qualquer ato que provoque o aumento de despesas com pessoal nos 180 dias anteriores ao fim do mandato. A regra também proíbe que o gestor atual aprove reajustes parcelados que comecem a ser pagos apenas no ano seguinte, empurrando a conta para o sucessor.

O papel dos tribunais e dos adversários políticos

A fiscalização dessas regras não acontece de forma automática. Ela depende de uma rede de atores políticos e institucionais que monitoram cada passo dos governantes. O Ministério Público Eleitoral atua como o principal guardião dessas normas, investigando denúncias e movendo ações contra os políticos que tentam burlar o sistema.

Os Tribunais de Contas dos Estados (TCEs) e da União (TCU) também jogam um papel decisivo. Eles são responsáveis por analisar as contas públicas e emitir alertas sempre que um prefeito ou governador se aproxima do limite de gastos com pessoal. Se um gestor ignora esses alertas e concede um reajuste ilegal, ele pode ter suas contas rejeitadas e ficar inelegível pela Lei da Ficha Limpa.

No xadrez político, os próprios partidos adversários funcionam como os fiscais mais rigorosos. Como os candidatos de oposição não têm a chave do cofre, eles mantêm equipes jurídicas focadas em monitorar os diários oficiais do governo. Qualquer decreto de nomeação em massa ou projeto de lei concedendo benefícios financeiros fora do prazo vira munição imediata para processos que pedem a cassação do registro ou do mandato do político infrator.

Dúvidas frequentes sobre as restrições salariais

Um candidato pode conceder aumento em ano eleitoral?

Não é possível conceder aumento real. A legislação proíbe reajustes que representem ganho acima da inflação nos 180 dias que antecedem a eleição, até a posse dos eleitos no ano seguinte.

A reposição da inflação também está proibida?

A reposição inflacionária é permitida. O governo pode repor a perda do poder aquisitivo do servidor registrada ao longo daquele mesmo ano, utilizando índices oficiais de inflação, pois isso não configura um aumento real de salário.

O que acontece com o político que desrespeitar a regra?

O gestor que concede aumento ilegal comete crime de responsabilidade e infração eleitoral. Ele pode sofrer pesadas multas, ter o registro de candidatura cassado, perder o mandato se já tiver sido eleito e responder por improbidade administrativa.

O prefeito pode aprovar um aumento agora para ser pago no ano que vem?

A Lei de Responsabilidade Fiscal proíbe expressamente essa prática. É nulo qualquer ato editado nos últimos 180 dias de mandato que preveja o pagamento de parcelas de aumento salarial para o período posterior ao fim da gestão.

O respeito a essas limitações financeiras e eleitorais é o que garante a estabilidade do modelo democrático brasileiro. Ao impedir que o orçamento público seja usado como moeda de troca, as leis forçam os candidatos a disputarem a preferência do eleitorado com base em projetos e realizações estruturais. A blindagem da máquina pública protege não apenas a igualdade na competição política, mas também a saúde financeira que será herdada pelas futuras gerações.