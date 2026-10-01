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Política

‘Lula usa amigos do Judiciário para impor censura ao debate’, diz Flávio Bolsonaro

Candidato à Presidência disse que chamou o atual presidente várias vezes para debater, mas que ele não aceitou
Sarah Américo

Sarah Américo

‘Lula usa amigos do Judiciário para impor censura ao debate’, diz Flávio Bolsonaro
flávio Bolsonaro (2) Reprodução/Youtube/TV Celular Flávio Bolsonaro

O senador Flávio Bolsonaro (PL) realizou na noite desta quinta-feira (1º) uma live em seu canal no Youtube após o cancelamento do debate da Rede Globo. Segundo o candidato à Presidência, a decisão se trata da censura do seu mais alto grau transparente e sem vergonha que já viram nos últimos tempos.

“Lula não só não vai ao debate como usa amigos do Judiciário para impor a censura ao debate da Rede Globo. É triste e revoltante o que esta acontecendo, vamos resolver as eleições agora neste domingo. Fomos impedidos por causa de uma censura do Poder Judiciário.”, disse.

Flávio, que cancelou a participação ao debate hora antes de participar, disse que chamou Lula várias vezes para o debate, mas ele fugiu para impor a censura.

Quem também participou da live foi Douglas Ruas (PL), candidato ao governo do Rio de Janeiro. “O sentimento de todos os brasileiro deve ser de indignação o sistema esta atentando contra a democracia e imprensa livre”, disse Ruas, que associou o ocorrido nesta quinta ao que acontece no Rio de Janeiro, que está sem governador desde que Cláudio Castro deixou o governo. Segundo candidato, as pessoas novas que chegam na política ameaçam os mais velhos.

Cancelamento do debate

A Rede Globo cancelou o debate que aconteceria nesta quinta-feira (1º), às 21h30. A decisão acontece após o anúnico na quarta-feira (30), que o presidente e candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não compareceria, e Flávio Bolsonaro (PL) seguir o mesmo caminho e informar horas antes do debate começar que também não iria.

A decisão de Flávio de não comparecer aconteceu simultânea ao momento em que o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, liberar o Renan Santos (Missão), para participar do debate, que estava marcado para acontecer às 21h30.

O debate da Rede Globo marcaria o último debate antes do primeiro turno das eleições, que acontece neste domingo (03). Durante toda a campanha, Lula e Flávio não compareceram a nenhum dos debates que foram realizados.

Mais cedo, a ministra Estela Aranha, do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), proibiu a Globo de exibir de forma destacada a cadeira vazia com identificação de candidato ausente no debate presidencial desta quinta-feira (1º). A liminar também impede perguntas dirigidas a quem não comparecer.

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