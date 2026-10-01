‘Lula usa amigos do Judiciário para impor censura ao debate’, diz Flávio Bolsonaro

Candidato à Presidência disse que chamou o atual presidente várias vezes para debater, mas que ele não aceitou

O senador Flávio Bolsonaro (PL) realizou na noite desta quinta-feira (1º) uma live em seu canal no Youtube após o cancelamento do debate da Rede Globo. Segundo o candidato à Presidência, a decisão se trata da censura do seu mais alto grau transparente e sem vergonha que já viram nos últimos tempos.

“Lula não só não vai ao debate como usa amigos do Judiciário para impor a censura ao debate da Rede Globo. É triste e revoltante o que esta acontecendo, vamos resolver as eleições agora neste domingo. Fomos impedidos por causa de uma censura do Poder Judiciário.”, disse.

Flávio, que cancelou a participação ao debate hora antes de participar, disse que chamou Lula várias vezes para o debate, mas ele fugiu para impor a censura.

Quem também participou da live foi Douglas Ruas (PL), candidato ao governo do Rio de Janeiro. “O sentimento de todos os brasileiro deve ser de indignação o sistema esta atentando contra a democracia e imprensa livre”, disse Ruas, que associou o ocorrido nesta quinta ao que acontece no Rio de Janeiro, que está sem governador desde que Cláudio Castro deixou o governo. Segundo candidato, as pessoas novas que chegam na política ameaçam os mais velhos.

Cancelamento do debate

A Rede Globo cancelou o debate que aconteceria nesta quinta-feira (1º), às 21h30. A decisão acontece após o anúnico na quarta-feira (30), que o presidente e candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não compareceria, e Flávio Bolsonaro (PL) seguir o mesmo caminho e informar horas antes do debate começar que também não iria.

A decisão de Flávio de não comparecer aconteceu simultânea ao momento em que o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, liberar o Renan Santos (Missão), para participar do debate, que estava marcado para acontecer às 21h30.

O debate da Rede Globo marcaria o último debate antes do primeiro turno das eleições, que acontece neste domingo (03). Durante toda a campanha, Lula e Flávio não compareceram a nenhum dos debates que foram realizados.

Mais cedo, a ministra Estela Aranha, do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), proibiu a Globo de exibir de forma destacada a cadeira vazia com identificação de candidato ausente no debate presidencial desta quinta-feira (1º). A liminar também impede perguntas dirigidas a quem não comparecer.