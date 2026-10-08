Celina Leão lidera 2º turno para o governo do DF com 55%, contra 37% de Grass, diz Datafolha

Esse é o primeiro levantamento feito após o primeiro turno

Pesquisa do Datafolha divulgada nesta quarta-feira (08) mostra a atual governadora, Celina Leão (PP) como favorita para vencer as eleições. Ela aparece com 55% das intenções de voto no segundo turno, contra 37% de Leandro Grass (PT).

Eleitores indecisos representam 3% dos eleitores, enquanto nulo ou branco são 5%. Para 90% dos entrevistados, a escolha do candidato é definitiva. Outros 9% afirmam que ainda podem mudar o voto até o segundo turno, marcado para 25 de outubro, e 1% não soube responder.

Esse é o primeiro levantamento feito após o primeiro turno, em que Celina obteve obteve 49,93% dos votos válidos, contra 34,47% de Grass na primeira etapa das eleições.

A pesquisa do Datafolha tem margem de erro de três pontos para mais ou para menos e foi contratada pela TV Globo e pela Folha. Ela ouviu 910 eleitores de todas as regiões do Distrito Federal de terça-feira (6) a quarta (7).

O levantamento está registrado na Justiça Eleitoral com os códigos DF-03365/2026 e BR-09856/2026.