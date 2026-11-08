Vaquinha virtual do PT para quitar despesas da campanha prevê arrecadação de R$ 7 milhões
O Partido dos Trabalhadores (PT) abriu uma vaquinha virtual após a reeleição do presidente Lula para a quitar as despesas feitas pela sigla durante o período eleitoral. A meta é arrecadar R$ 7 milhões até o dia 11 de novembro.
“Bora ajudar a campanha Lula: doe R$ 13 até o dia 11! A sua ajuda faz diferença”, diz a vaquinha.
Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), somente a candidatura de Lula custou R$ 93 milhões, abaixo do limite de gastos fixado para o cargo (R$ 133 milhões), e arrecadou cerca de R$ 129 milhões.
A maior parte do dinheiro arrecadado, 96%, o que representa mais de R$ 123 milhões, veio do Diretório Nacional do PT.
Maiores gastos da campanha
Ainda segundo os dados dos TSE, os maiores gastos da campanha do Lula durante o período eleitoral foram com:
- Serviços prestados por terceiros – R$ 41.786.632,67
- Despesa com Impulsionamento de Conteúdos – R$ 14.420.000,00
- Eventos de promoção da candidatura – Eventos de promoção da candidatura –
- Despesas com transporte ou deslocamento – R$ 5.991.028,45
- Publicidade por materiais impressos – R$ 4.434.200,99
- Publicidade por adesivos – R$ 4.392.885,02
- Serviços advocatícios – R$ 4.053.600,00
- Passagem Aérea – R$ 3.098.416,38
- Doações financeiras a outros candidatos/partidos – R$ 1.660.000,00
- Pesquisas ou testes eleitorais – R$ 1.500.000,00
Assuntos
continue lendo
- Governo derruba registro de quatro imóveis de Willer Tomaz em Angra dos Reis Jovem Pan · há 2 dias
- Eu e Lula não podemos falar com 100% de certeza quem foi eleito presidente, diz Flávio Jovem Pan · há 2 dias
- Flávio mira Presidência em 2030 e não vê problema em eventual candidatura de Tarcísio Jovem Pan · há 2 dias
- Fachin homologa delação de ex-presidente da Reag, investigado no caso Master Agência Brasil · há 2 dias