JOVEM PAN

Jovem Pan
TV Ao Vivo
Especial 2º Turno das Eleições 2026 | 11h00 - 16h30
Política

Vaquinha virtual do PT para quitar despesas da campanha prevê arrecadação de R$ 7 milhões

A campanha foi lançada no dia 5 de novembro e vai até o dia 11

Jovem Pan

Vaquinha Lula
Vaquinha Lula Divulgação

O Partido dos Trabalhadores (PT) abriu uma vaquinha virtual após a reeleição do presidente Lula para a quitar as despesas feitas pela sigla durante o período eleitoral. A meta é arrecadar R$ 7 milhões até o dia 11 de novembro.

“Bora ajudar a campanha Lula: doe R$ 13 até o dia 11! A sua ajuda faz diferença”, diz a vaquinha.

Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), somente a candidatura de Lula custou R$ 93 milhões, abaixo do limite de gastos fixado para o cargo (R$ 133 milhões), e arrecadou cerca de R$ 129 milhões.

A maior parte do dinheiro arrecadado, 96%, o que representa mais de R$ 123 milhões, veio do Diretório Nacional do PT.

Maiores gastos da campanha

Ainda segundo os dados dos TSE, os maiores gastos da campanha do Lula durante o período eleitoral foram com:

  1. Serviços prestados por terceiros – R$ 41.786.632,67
  2. Despesa com Impulsionamento de Conteúdos – R$ 14.420.000,00
  3. Eventos de promoção da candidatura – Eventos de promoção da candidatura –
  4. Despesas com transporte ou deslocamento – R$ 5.991.028,45
  5. Publicidade por materiais impressos – R$ 4.434.200,99
  6. Publicidade por adesivos – R$ 4.392.885,02
  7. Serviços advocatícios – R$ 4.053.600,00
  8. Passagem Aérea – R$ 3.098.416,38
  9. Doações financeiras a outros candidatos/partidos – R$ 1.660.000,00
  10. Pesquisas ou testes eleitorais – R$ 1.500.000,00

Assuntos

continue lendo

Erika Hilton Política Erika Hilton sobre tentar a Prefeitura de SP: ‘Eu comecei a olhar com bons olhos essa possibilidade’ Deputada federal reeleita com quase 1,6 milhão de votos também avalia deixar o PSOL e se filiar ao PT após divergências internas na legenda
  1. Governo derruba registro de quatro imóveis de Willer Tomaz em Angra dos Reis Jovem Pan · há 2 dias
  2. Eu e Lula não podemos falar com 100% de certeza quem foi eleito presidente, diz Flávio Jovem Pan · há 2 dias
  3. Flávio mira Presidência em 2030 e não vê problema em eventual candidatura de Tarcísio Jovem Pan · há 2 dias
  4. Fachin homologa delação de ex-presidente da Reag, investigado no caso Master Agência Brasil · há 2 dias