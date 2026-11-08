Vaquinha virtual do PT para quitar despesas da campanha prevê arrecadação de R$ 7 milhões

A campanha foi lançada no dia 5 de novembro e vai até o dia 11

O Partido dos Trabalhadores (PT) abriu uma vaquinha virtual após a reeleição do presidente Lula para a quitar as despesas feitas pela sigla durante o período eleitoral. A meta é arrecadar R$ 7 milhões até o dia 11 de novembro.

“Bora ajudar a campanha Lula: doe R$ 13 até o dia 11! A sua ajuda faz diferença”, diz a vaquinha.

Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), somente a candidatura de Lula custou R$ 93 milhões, abaixo do limite de gastos fixado para o cargo (R$ 133 milhões), e arrecadou cerca de R$ 129 milhões.

A maior parte do dinheiro arrecadado, 96%, o que representa mais de R$ 123 milhões, veio do Diretório Nacional do PT.

Maiores gastos da campanha

Ainda segundo os dados dos TSE, os maiores gastos da campanha do Lula durante o período eleitoral foram com: