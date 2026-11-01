Com a maior bancada do Senado desde 1988, PL amplia poder de pressão sobre Lula

Com 29 senadores, legenda terá 36% das cadeiras a partir de 2027 e ampliará influência sobre comissões, votações e indicações ao STF

O Partido Liberal (PL) terá a maior bancada de um único partido no início de uma legislatura do Senado desde a promulgação da Constituição de 1988. A partir de fevereiro de 2027, quando os parlamentares eleitos em outubro tomarem posse, a sigla ocupará 29 das 81 cadeiras da Casa, o equivalente a 36% do total. O tamanho da bancada dará ao partido maior influência nas votações, na escolha dos presidentes de comissões, na fiscalização do governo federal e na análise de indicações feitas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O PL terá quase o triplo dos senadores do PT, que ocupará a segunda posição, com dez parlamentares. A projeção atualizada da Agência Senado considera, além do resultado das eleições de outubro, a entrada de suplentes nas vagas de senadores eleitos governadores no segundo turno.

O crescimento da bancada representa uma mudança na distribuição de forças do Senado. No início de 2026, o PL já era o maior partido da Casa, mas contava com 15 integrantes. A partir do próximo ano, terá praticamente o dobro dessa representação.

Apesar do avanço, a legenda não terá maioria absoluta. Para aprovar projetos de lei complementar ou indicações de ministros ao Supremo Tribunal Federal (STF), são necessários pelo menos 41 votos. No caso de propostas de emenda à Constituição (PECs), o mínimo é de 49 votos favoráveis, em dois turnos de votação.

Isso significa que o PL precisará negociar com outras siglas para aprovar suas próprias propostas ou barrar determinadas iniciativas do governo.

PL terá senadores suficientes para pedir abertura de CPIs

Um dos principais efeitos do crescimento da bancada será a ampliação do poder de fiscalização sobre o Executivo.

Pelas regras do Senado, são necessárias as assinaturas de pelo menos 27 parlamentares para solicitar a criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI). Com 29 integrantes, o PL terá número suficiente para apresentar sozinho requerimentos de abertura de investigações, desde que sejam cumpridos os demais requisitos constitucionais e regimentais.

A legenda também terá maior capacidade de articular a convocação de ministros de Estado para prestar esclarecimentos e de negociar a composição das comissões responsáveis pela fiscalização das atividades do governo.

O número de parlamentares também amplia o peso político do partido na análise de vetos presidenciais e na votação de indicações para cargos como ministros do STF, procurador-geral da República, diretores do Banco Central, dirigentes de agências reguladoras e embaixadores.

O consultor legislativo Gilberto Guerzoni Filho, ouvido pela Agência Senado, avalia que uma bancada com mais de um terço dos integrantes da Casa aumenta a necessidade de negociação entre o Palácio do Planalto e a oposição antes da apresentação de nomes para cargos estratégicos.

Embora não tenha votos suficientes para rejeitar automaticamente uma indicação, o PL poderá dificultar a formação da maioria necessária à aprovação dos nomes escolhidos pelo presidente.

Maior bancada ganha força na disputa pelo comando do Senado

O tamanho das bancadas também influencia a eleição do presidente do Senado e dos demais integrantes da Mesa Diretora.

O presidente da Casa tem papel central na definição da pauta de votações e na condução dos trabalhos legislativos. Por isso, o comando do Senado é considerado estratégico tanto para o governo quanto para a oposição.

A disputa já movimenta os partidos. Conforme revelou a Jovem Pan, parlamentares do PL, do Novo e de uma ala do PP articulam apoio à candidatura do senador Rogério Marinho (PL-RN) à presidência da Casa.

O movimento ocorre apesar de a federação formada pelo União Brasil e pelo PP ter anunciado apoio à reeleição do atual presidente, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP).

A divisão demonstra que, embora o PL tenha a maior bancada individual, a eleição para o comando do Senado dependerá de negociações com outros partidos.

A disputa também interessa ao Palácio do Planalto. Lula voltou a se aproximar de Alcolumbre após um período de desgaste provocado pela rejeição da indicação de Jorge Messias ao STF.

Segundo apuração da Jovem Pan, o presidente pretende enviar novamente o nome de Messias ao Senado e espera contar com o apoio de Alcolumbre para conseguir os votos necessários à aprovação.

PL terá mais influência sobre comissões e projetos

Além da presidência do Senado, a distribuição das bancadas interfere na composição e no comando das comissões permanentes.

Pela prática parlamentar, os maiores partidos e blocos têm preferência na escolha das comissões que pretendem presidir, respeitadas as negociações políticas e a proporcionalidade partidária.

Entre os colegiados mais disputados estão a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) e a Comissão de Assuntos Econômicos (CAE).

A CCJ analisa a constitucionalidade de projetos e participa da avaliação de indicações para os tribunais superiores. A CAE examina matérias econômicas e financeiras, além de indicações para cargos como os da diretoria do Banco Central.

Os presidentes das comissões têm influência direta sobre o andamento das propostas, pois organizam as pautas e designam os relatores responsáveis pela análise dos projetos.

O tamanho da bancada também amplia a capacidade de apresentar destaques durante as votações. O mecanismo permite separar trechos de propostas para votação específica, abrindo espaço para negociações e mudanças na redação dos textos.

A distribuição proporcional das vagas nas comissões tende a garantir ao PL uma presença expressiva nos colegiados temáticos, embora a composição final dependa dos acordos entre partidos e blocos.

Senado não tinha bancada tão grande desde a Constituição de 1988

A configuração prevista para 2027 representa uma mudança em relação à fragmentação partidária observada nas últimas décadas.

Desde a promulgação da Constituição de 1988, nenhum partido começou uma legislatura com uma bancada de 29 senadores.

A última vez em que uma legenda iniciou uma legislatura com maioria absoluta no Senado foi em 1987. Naquele ano, o PMDB ocupava 46 dos 72 assentos existentes, o equivalente a quase 64% da Casa.

Desde então, a distribuição dos parlamentares entre diferentes siglas se tornou mais equilibrada, reduzindo a concentração de poder em uma única legenda.

Agora, o crescimento do PL altera essa tendência, embora o partido permaneça distante dos 41 votos necessários para formar maioria absoluta sozinho.

O líder da oposição, Rogério Marinho, afirmou à Agência Senado que o resultado das urnas aumenta a responsabilidade do partido no Congresso. Além dos 29 senadores projetados, o PL terá 121 dos 513 deputados federais, também a maior bancada individual da Câmara.

Já o senador Paulo Paim (PT-RS) defendeu que as diferenças ideológicas não impeçam a negociação e a construção de consensos no Senado.

Para o diretor de documentação do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar (Diap), Neuriberg Dias, o crescimento do PL e de seus aliados deverá produzir uma oposição com maior capacidade de interferir nas decisões legislativas.

A nova correlação de forças também ajuda a explicar as negociações conduzidas por Lula para a formação de sua base parlamentar. Como mostrou a Jovem Pan, PSD, MDB e União Brasil largaram na frente nas conversas por espaços no quarto governo, enquanto PP e Republicanos também passaram a integrar as articulações do Planalto.

A capacidade do presidente de construir acordos com essas siglas deverá influenciar diretamente a tramitação dos projetos prioritários do governo a partir de 2027.