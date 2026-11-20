O ex-presidente Jair Bolsonaro está internado em um hospital em Brasília. Segundo o médico Brasil Caiado, não há previsão de alta. No boletim médico, foi informado que Bolsonaro está internado para realização de exames e investigação diagnóstica.

A informações foi confirmada pelo seu filho, Carlos Bolsonaro, por meio das redes sociais. “Meu pai acaba de ir para o hospital novamente após sentir fortes dores abdominais.”, escreveu. Em outro trecho da publicação, ele critica a condenação do ex-mandatário, dizendo que o objetivo dos opositores é “matar Jair Bolsonaro”.

“De um jeito ou de outro. E o pior: o único filho que Moraes permite que chegue perto, duas vezes por semana somente por duas horas, sou eu, e não posso estar ao seu lado nesse momento. Não tenho palavras nem sentimentos para descrever esse sujeito!”, declarou Carlos, que também relembrou as mais de 9 cirurgias que o pai precisou fazer após a facada sofrida durante camapnha eleitoral.

Meu pai acaba de ir para o hospital novamente após sentir fortes dores abdominais.



É óbvio que esse momento chegaria ao se manter um homem ativo preso, sem ter desviado um centavo dos cofres públicos, sob a farsa de “trama golpista” e com mais de 9 cirurgias após a facada de um… — Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) November 20, 2026

Condenação de Bolsonaro

O ex-mandatário foi preso no dia 22 de novembro de 2025 por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), o ex-presidente Jair Bolsonaro foi condenado em 11 de setembro junto com outros sete réus acusados de planejar uma tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022.

Eles foram condenados pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado por violência e grave ameaça e deterioração de patrimônio tombado. A votação coube à 1ª turma do STF.

Bolsonaro está em prisão domiciliar desde o dia 24 de março, quando o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou a transferência temporária.