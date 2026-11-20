Em meio às negociações para uma federação com o MDB, o PSDB não descarta um aceno discreto para o governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a partir do próximo ano. Isso acontece em meio à pressão que a cúpula tucana tem sofrido de interlocutores para tomar um lado ideológico definitivo a partir do próximo ano, de acordo com relato de fontes ouvidas pela Jovem Pan.

Membros da legenda querem que o partido comece a se posicionar mais e deixe de ser neutro. Filiados defendem que a legenda escolha entre a centro-direita, caminho que foi tomado nos últimos anos, e a centro-esquerda, recuperando o histórico da legenda criada em 1988.

O debate, inclusive, já chegou à cúpula da legenda. Nas conversas, os líderes do tucanato se dividem e avaliam os danos que podem ser sofridos caso sigam a rota próxima de Lula, adversário histórico dos peessedebistas. Em compensação, caso a federação com o MDB aconteça (lembrando que o PSDB foi criado por dissidentes do antigo PMDB, como Mário Covas e Fernando Henrique Cardoso), os tucanos já embarcariam indiretamente na próxima gestão petista.

Caso mantenha o caminho para a centro-direita, aliados querem que o PSDB seja mais incisivo nas críticas ao Palácio do Planalto. Nos últimos anos, a legenda se manteve na linha da oposição, mas não teve papel de protagonismo nos debates no Congresso Nacional. Essa opção, no entanto, sofre uma certa resistência de uma ala mais progressista por receio de ser associada ao bolsonarismo.

Federação com o MDB

Como mostrou a Jovem Pan, PSDB e MDB avançaram com as negociações para a formação de uma federação partidária, mas impasses podem empurrar essa união para 2027. Um dos entraves está no comando da federação em estados como Alagoas, Bahia e Ceará. Já outros estados, como Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo, as lideranças estão parcialmente consolidadas.

Alagoas e Ceará têm os casos mais significativos. No caso do primeiro, Renan Calheiros, cacique do MDB, está de olho no comando da federação no estado. Ele disputa espaço com João Henrique Caldas, o JHC, governador eleito de Alagoas pelo PSDB. Um interlocutor tucano admitiu à Jovem Pan a preocupação da disputa gerar um desgaste e JHC acabar deixando o partido.

Já no Ceará, outros dois caciques olham para o comando da federação. Eunício Oliveira, ex-presidente do Senado, é o principal nome do MDB para assumir o posto. Do outro lado, Ciro Gomes, que disputou o governo de estado nas eleições deste ano, é quem os tucanos avaliam como o melhor nome para a região.