Com candidatura indefinida, Cleitinho divulga vídeo de IA com pai e irmão mortos: ‘Seguirei na missão’

O senador não compareceu, no sábado (25), à convenção estadual do partido, na qual a legenda havia expectativa de lançá-lo à disputa do governo de Minas Gerais

O senador Cleitinho (Republicanos-MG) divulgou nesta terça-feira (28) vídeo no qual dá indicação de que se lançará candidato ao governo de Minas Gerais. Na publicação, o parlamentar escreveu que “seguirá na missão”.

Cleitinho aparece no vídeo, feito com inteligência artificial, conversando com o pai e o irmão Matheus Azevedo, que morreu recentemente de leucemia. O parlamentar disse, na gravação, estar “inseguro” e com “medo”. Depois, os dois dão falas de encorajamento ao parlamentar.

A candidatura do senador ao governo mineiro segue indefinida. Ele havia sinalizado anteriormente que não disputaria o pleito estadual.

Cleitinho também não compareceu à convenção estadual do Republicanos, no sábado (25). A direção da legenda tinha expectativa de lançar a candidatura do senador no evento. Desde a morte do irmão, o parlamentar tem cancelado compromissos e informou que não gostaria de se dedicar ao tema das eleições durante o período de luto.